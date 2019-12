Podle Slavoje Dolejše, ředitele a předsedy představenstva DPMCB, neměl být totiž titul zajímavý jen pro příznivce městské hromadné dopravy. „Není jen pro šotouše, milovníky dopravy, není ani tak technický, je pro všechny, vždyť vozíme všechny,“ uvedl. V knize si přečtete 20 povídek z MHD od 20 autorů, každá má svou ilustraci. Za nimi stojí šest výtvarníků. „Oslovili jsme je inzerátem přes facebook, přihlásilo se jich asi sto,“ vypráví Slavoj Dolejš s tím, že je vybral grafik Milan Krištůfek, který sám také ilustroval.

Spisovatele oslovil českobudějovický úspěšní autor Jan Štifter se zadáním, aby napsali příběh z českobudějovické MHD. „Chtěl jsem, aby tam byli zastoupení jak jihočeští autoři, tak oceňovaní spisovatelé,“ vysvětluje. A tak do knihy přispíval Miroslav Boček, Jan Cempírek, Emil Hakl, Petr Stančík, Alena Mornštajnová či Bianca Bellová. „Je super, že i ti, co nejvíce prodávají, souhlasili, že napíší českobudějovický příběh. I když někteří z nich v Českých Budějovicích nikdy nebyli,“ chválí. Někteří znalost nepotřebovali, protože usadili příběh dovnitř autobusu a město zůstalo za sklem, jiní se ptali na detaily. „Třeba, jestli se tu hlásí další stanice,“ vypráví Jan Štifter. Například Lidmila Kábrtová, která není odsud, se prý orientovala díky Street View. „Téma MHD mě zajímá, protože každý den cestuji do práce vlakem a metrem,“ vysvětluje, proč svolila k příspěvku. Do svých děl používá prý vždy nějaký moment, který ji zaujme. O čem psala tentokrát? „Je to příběh o nečekaném setkání, ze kterého se může vyvinout něco, o čem ti dva zatím vůbec netuší,“ říká. Ilustraci k povídce viděla až v knize. „Líbí se mi, zachycuje dobře atmosféru příběhu,“ myslí si.

Přispěl i fejetonista Českobudějovického deníku Jan Flaška, který se nechal inspirovat ve své rodině. „Děda byl řidič autobusu. Ten se mu stal ale osudným, sám jako cestující umřel ve trojce,“ vzpomíná. Navzdory tomu v příběhu nechybí jeho humor. „Nabalil jsem na to historky, které mi vyprávěl můj tatínek, a napsal jsem humoristickou povídku,“ říká.

To uznávaný detektivkář z Českých Budějovic Jiří Březina, držitel Ceny Jiřího Marka, zůstal také u svého žánru i u své postavy. Setkáme se znovu s jeho hrdinou Tomášem Volfem. „Napadlo mě to ve vteřině,“ usmívá se a dodává: „Je to honička na zločince v MHD.“ V příštím románu prý tento příběh nenajdeme.

Jan Štifter také přispěl a inspiroval se skutečným příběhem z archivu muže, který se oženil v koncentračním táboře. Po válce mu ale nechtěli sňatek uznat, protože to byla tajná svatba. „Příběh jsem vložil do tramvaje a udělal z muže řidiče. Je to o lidech, kteří něco hledají a jsou na cestě městem i za věčnost,“ přibližuje.

V obalu knihu najdete mapu linek od roku 1909 dosud i schéma dobového autobusu. „Chtěli jsme zdůraznit, že MHD roste a naši předkové toho museli hodně odmakat,“ vysvětluje Slavoj Dolejš.

Ke knize vznikla limitovaná sběratelská edice – box vyroben z historického autobusu. V každém ze 110 ks najdete něco jiného od části sedadla, plechu z autobusu až po knoflíky z uniformy řidiče. Kniha stojí 310 Kč, box 2 110 Kč. Obojí zakoupíte v DPMCB.