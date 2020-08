K sobotní 18. h se tak kumulativní počet nemocných s diagnózou COVID-19 v regionu zvýšil podle Krajské hygienické stanice Jihočeského kjraje na 352. Vyléčených je nyní v jižních Čechách 200 a aktuálně pozitivních 146 osob.

Od pátečního do sobotního večera vyšetřily laboratoře v regionu 231 suspektních vzorků a 72 vzorků od samoplátců. Z celkových 303 vzorků bylo už zmíněných 12 pozitivních. Jednalo se podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslavy Kotrbové o tři ženy a devět mužů. Jeden nemocný se uzdravil. „Mezi novými případy opět převládaly kontakty s již dříve pozitivně testovanou osobou, ať už běžné, pracovní či rodinné a to na Táborsku, Strakonicku a Prachaticku. Další dva případy odhalilo testování samoplátcům z Ukrajiny. Posledním nově infikovaným byl muž z Českobudějovicka, u kterého se zdroj nákazy zatím nepodařilo zjistit. Všichni nově infikovaní jsou umístěni v domácí izolaci,“ uvedla ředitelka Kvetoslava Kotrbová.

Stávající počet aktivních případů na jihu Čech je 146 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech, to je nejvíc od počátku vypuknutí pandemie. Je jich aktuálně evidováno 49 na Prachaticku, 31 na Táborsku, po jednadvaceti na Českobudějovicku a Jindřichohradecku, 13 Strakonicku, devět na Písecku a dva na Českokrumlovsku. V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si přes další nárůst onemocnění jižní Čechy udržují k sobotní 18. h s 54,65 nemocnými na 100 tisíc obyvatel i nadále pozici regionu s nejnižším celkovým výskytem COVID-19 v České republice.

Podle epidemioložky jihočeské Krajské hygienické stanice Jitky Luňáčkové bylo pro podezření na onemocnění COVID-19 na jihu Čech dosud vyšetřeno celkem 21 335 osob. V povinné karanténě se k sobotní 18. hodině nacházelo 143 osob. Počet vyšetřených samoplátců se v regionu v sobotu zvýšil o 72 na celkových 4 995. V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U tří lvů. Laboratoř Next clinics zajišťuje odběry pro samoplátce pouze po předchozím objednání na telefonní lince 385 524 217.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v sobotu večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 173 žen a 179 mužů. Z celkových 352 dosud potvrzených případů je 93 z Prachaticka, 64 z Českobudějovicka, 55 z Táborska, 52 ze Strakonicka, 40 z Jindřichohradecka, 25 z Českokrumlovska a 23 z Písecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně 21 dětí ve věku do 14 let. 60 nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, 59 v kategorii od 25 až 34 let, 60 v kategorii od 35 do 44 let, 59 v kategorii od 45 do 54 let a 48 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 45 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

AKTUÁLNĚ PLATNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:

Pro celý Jihočeský kraj:

· Nošení roušek ve všech vnitřních prostorách zdravotnických zařízení, včetně lékáren

· Nošení roušek ve všech vnitřních prostorách zařízení sociálních služeb.

· Nošení roušek na úřadech platí pro návštěvníky i pro zaměstnance při kontaktu s veřejností a při pohybu po budově.

Doporučení: Pro zvýšení bezpečnosti obyvatel kraje doporučujeme nosit roušky i v místech s větší koncentrací lidí (veřejná doprava, taxislužby či pošty, obchody a nákupní centra).

Pro Prachatice a obce, pro které obec Prachatice vykonává rozšířenou působnost:

· Nošení roušek ve všech vnitřních prostorách, kromě domova.

· Nošení roušek v prostředcích veřejné dopravy (vlaky, autobusy, MHD) a taxislužeb

· Zákaz návštěv v Nemocnici Prachatice

· Zákaz návštěv v pobytových ústavech sociální péče na Prachaticku

·

Doporučení: Obyvatele Prachaticka prosíme, aby opatření dodržovali i mimo svůj okres.