Druhé kolo přijímaček vypisuje také řada odborně zaměřených středních škol. Například Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 má omezený počet volných míst ve čtyřletých maturitních oborech fotograf, obchodník a kosmetické služby. Zájem čeká také od uchazečů o tříleté učební obory aranžér a pivovarník-sladovník či adeptů nástavbového studia v oboru podnikání. „Už se nám pro druhé kolo sešlo dvacet osm přihlášek, právě přišel osobně další zájemce podat přihlášku v listinné podobě,“ hlásila ve středu 22. května 2024 krátce po poledni ředitelka školy Jarmila Benýšková. Jak podotkla, o šanci na přijetí na střední školy budou na druhý pokus bojovat například i velmi šikovní deváťáci, kteří ale neuváženě podali přihlášky na tři gymnázia a ani na jedno se nedostali.

I budějovická obchodka zaznamenala čtyřnásobný, v některých oborech dokonce až šestinásobný převis zájemců oproti kapacitě otevíraných tříd. Skutečně jen jednotlivá volná místa zůstávají po prvním kole prakticky jen u oborů, kde škola vypisuje druhé kolo přijímaček každoročně. O tom, kdo v září usedne do lavic prvních ročníků, je ale už nyní ve většině případů rozhodnuto. Digitalizace přijímacího řízení, ve kterém se resort školství, CERMAT, samotné školy, děti i jejich rodiče teprve učí chodit, je podle Jarmily Benýškové přínosem. „Jsem přesvědčená, že je to jediná správná cesta, jak celý proces zkvalitnit a zefektivnit. Už letos se tak podařilo eliminovat zmatky, které jsme každoročně řešili. Stávala se z nás callcentra, zjišťovali jsme, zda k nám jednotliví přijatí uchazeči skutečně nastoupí, jestli budeme mít volná místa, která můžeme nabídnout dalším zájemcům,“ popisuje praxi předchozích let.

Letos mělo po prvním kole přijímaček 95,4 % jihočeských deváťáků jasno, na kterou školu jsou přijati. Druhé kolo nabízí šanci těm, kteří neuspěli ani na jedné ze tří škol, kam si mohli podat přihlášku. Zkusit štěstí mohou ale i ti, kteří se vzdají přijetí na škole, kde v prvním kole úspěšně prošli. Velké dilema řeší třeba v rodině Aleše V. z Českých Budějovic. „Dcera není zrovna studijní typ. Ale v posledních dvou letech na základce zabrala, zlepšila si prospěch a my žili v naději, že by se mohla dostat na maturitní obor. Ten který by ráda zkusila, jí v prvním kole o vlásek utekl, je přijatá na učňák. Ale když vidíme volná místa, přemýšlíme, jestli to nerisknout, nevzdat se jistého učňáku a nezkusit štěstí ve druhém kole přijímaček na jiné škole s maturitou. Body, které získala v testech, by jí možná na přijetí stačily,“ přemítá pětačtyřicetiletý řidič.

Přihlášky do druhého kola mohou děti podat opět až na tři školy bez talentových zkoušek a až na dvě s talentovkami. Stihnout to musí nejpozději v pátek 24. května. Ve druhém kole už se nedělají jednotné přijímačky, uchazečům se budou počítat výsledky z prvního kola. Pokud tedy dítě v prvním kole testy z češtiny a matematiky nepsalo, může se hlásit jenom na nematuritní nebo talentové obory. Kde jsou volná místa, zjistíte ZDE.