Možnost posoudit, jak děti vyplnily testy v rámci prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy, mají od pátku 10. května rodiče letošních deváťáků. Nahlížení do spisů školy umožňují v pátek, v pondělí a úterý po předchozí dohodě s rodiči. V jihočeských školách se ale fronty rodičů netvoří, většina z nich může přijímací testy svých dětí zhlédnout z pohodlí domova, přes internet.

Ilustrační snímek | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Jak uvádí portál to-das.cz, nahlížení do spisu na středních školách je možnost, jak si zkontrolovat, že přijímací testy v Cermatu (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) opravili správně. „Pokud máte podezření, že ve vašich výsledcích může být jakákoliv chyba, využijte tuto možnost,“ vyzval portál. V případě zjištění chyby v bodovém zisku lze do tří pracovních dnů od vyhlášení výsledků, letos tedy do 20. května, podat řediteli střední školy písemné odvolání. Konkrétní arch, tedy přijímací test, je vždy uložený ve správním spise ve škole, kde žák zkoušku psal.

Podle ředitele Gymnázia Česká v Českých Budějovicích Antonína Sekyrky není o osobní nahlížení do spisů, tedy kontrolu přijímacích testů, ze strany rodičů velký zájem. „Většina rodičů totiž podala přihlášky svých dětí na střední školy elektronicky, tudíž do spisů mohou nahlížet přes internet. Ve škole jim spis samozřejmě také ukážeme, ale je to pro ně zbytečně komplikované,“ vysvětlil Antonín Sekyrka s tím, že o nahlédnutí do spisů přímo ve škole tak mají zájem jen jednotlivci.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Hana Pilcová

Podle Antonína Sekyrky si mnoho rodičů od nahlédnutí do spisů slibuje, že se předčasně dozví, zda jejich dítě bylo na konkrétní střední školu přijato. „Tak to ale není, výsledky můžeme oznámit až ve středu 15. května. Už proto, že až do 14. května se ještě spisy průběžně kontrolují, aby se zamezilo jakékoliv chybě,“ zdůraznil ředitel školy s tím, že při nahlédnutí do spisu rodiče mohou zjistit, zda někdo v Cermatu testy neohodnotil špatně. „Ale za ty roky, co působím ve své pozici, jsem se s tím, že by Cermat testy špatně opravil, nesetkal,“ doplnil Antonín Sekyrka.

Fronty rodičů, kteří chtějí nahlédnout do spisů, se netvoří ani v českobudějovickém Gymnáziu Jírovcova. „Zájem je, ale ne tak masový, jak jsem očekával,“ shrnul ředitel Pavel Kavřík. Větší zájem než v pátek předpokládá až na začátku nového týdne.