Druhý díl ze zamýšlené trilogie se jmenuje U Devíti draků a jedné ovce. Za nakladatelství Argo organizuje turné s českou novinkou Roberta Fulghuma Richard Klíčník. „Nikde jinde než v Česku, ta kniha nevyšla,“ vysvětluje exkluzivitu organizátor. Proč si Čechy autor oblíbil? „Na to vždy říká, že mají skvělý smysl pro humor a je nevlastním vnukem Járy Cimrmana,“ vysvětluje Richard Klíčník.

Kde ho potkáte:

Strakonice: 23. října v 17 h – Šmidingerova knihovna

Týn nad Vltavou: 23. října ve 20 h – Sokolovna

České Budějovice: 24. října v 19 h - Jihočeské divadlo

Písek: 25. října v 17 h – Sladovna

Po České republice se Robert Fulghum rozjel již začátkem října. Ve středu vystoupí poprvé v Jihočeském kraji. Komponovaný program na motivy obou knih zahrnující scénické čtení a besedu s autorem připravila Tereza Verecká, které se podařilo vměstnat děj dvou románů do jednoho představení. „Herci jsou výborní a já jsem nadšený, s jakou energií celé představení probíhá,“ chválí si Robert Fulghum a dodává: „Věřím, že se bude mým českým čtenářům a divákům líbit stejně jako mně.“ Na jevišti se setkáte s opravářem osudů Georgem Novakem, který má přítelkyni Luci Milenu a chodí do hostince U devíti draků a jedné ovce. V osobním životě to začíná skřípat. George ale nakonec zažije nečekané dobrodružství.

„Na představení budeme všichni spolu a určitě pokaždé vytvoříme zcela unikátní atmosféru. V mých knihách je všechno možné. A pro tohle turné to platí také,“ vzkazuje fanouškům mistr laskavého humoru.

Robert Fulghum vydal v roce 1988 svou první knihu Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Od té doby se soustředí na filozofické postřehy z každodenního života. Napsal však i román o tanci Drž mě pevně, miluj mě zlehka a memoáry o tanci Vzpomínky na jedno dobrodružství.

Setkat se s ním můžete osobně už ve středu 23. října v 17 h ve Strakonicích nebo ve 20 h v Týně nad Vltavou.