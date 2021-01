Otce prvního miminka narozeného letos v českobudějovické porodnici přijal v úterý na radnici primátor Jiří Svoboda.

Otce prvního miminka narozeného letos v českobudějovické porodnici přijal v úterý na radnici primátor Jiří Svoboda. | Foto: odbor Kancelář primátora

Blahopřál mu k narození dcery Inny a společně s dárkovým poukazem předal pro maminku miminka i pozdravy a kytici. Rodičům popřál, aby jejich dcerka přinesla do rodiny co nejvíce lásky, smíchu a něhy. Malé Inně pak, ať roste do zdraví a krásy a do dobrého světa.