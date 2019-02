České Budějovice - Novou formu setkání s občany nabídne od příštího týdne primátor Jiří Svoboda. Jednou měsíčně chystá dny otevřených dveří. První se uskuteční už ve středu 20. ledna.

Primátor Jiří Svoboda. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

„Pravidelně si chci vyhradit čas na taková setkání. Lidé budou moci přijít s jakoukoli problematikou, podělit se o starosti, promluvit o tom, co by ve městě mohlo lépe fungovat, předat své poznatky i podněty, ale i dobré zprávy," přibližuje. Z kapacitních důvodů bude mít na každou návštěvu vymezený čas 15 minut, aby diskuse měla šanci dobrat se výsledku, neměly by najednou přijít více než dvě osoby.

Zavolejte předemZájemci o setkání s primátorem by si měli rezervovat termín na tel. 386 802 913 a nastínit i téma hovoru. Nejbližší dny otevřených dveří se uskuteční 20. 1 a 17. 2. vždy od 13 do 15 hodin.

Že nová služba může padnout na úrodnou půdu, naznačil loňský sociologický průzkum. Z výsledků mimo jiné vyplynulo, že 60 % dotazovaných si myslí, že radnice málo naslouchá občanům.

Kritikou ale nešetří opozice. „Jako by pan primátor konečně přišel do práce. Setkání s občany by mělo být běžnou součástí jeho aktivit," míní bývalý primátor Juraj Thoma. „V minulosti mohl kdokoli zavolat a domluvit si termín schůzky, vždy jsme si na zájemce našli čas, třeba i brzy ráno či večer," zdůrazňuje.

I on ale v kontaktech s veřejností zavedl novinku v podobě internetových interpelací. Ty ale měly jepičí život, po dvou kolech snaha ztroskotala, podle Juraje Thomy na neochotě náměstků z ostatních koaličních stran se takových diskusí s veřejností účastnit.

Pracovna primátora nebyla pro občany tabu ani před lety. „Kdo zavolal na sekretariát, domluvil si schůzku," popisuje jeden z dřívějších primátorů Miroslav Beneš. Pro ty, kdo nechtěli čekat na termín, měl vyhrazený čas v pátek od 19 h. „Ukázalo se, že mnozí neodbytní tolik nepospíchají," dodává s úsměvem.