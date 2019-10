MEDAILE ZA STATEČNOST

Jiří Hubáček

Voják UNPROFOR nastoupil na misi v bývalé Jugoslávii, kde byl v srpnu 1995 těžce zraněn při chorvatském útoku do oblasti příměří, kde se nacházelo monitorovací stanoviště českého praporu v počtu pět vojáků. Tři z nich byli raněni a dva následkům zranění podlehli. Svému zraněnému kolegovi významně pomohl k záchraně života, když jej podpíral při cestě za zdravotníky, kam šli pěšky. Ošetřen byl v nemocnici Gospič a následně byl převezen do Zadaru, poté domů. Příští rok uplyne 25 let od této strašné události. Přeživší kolegové každoročně navštěvují hroby svých kamarádů, kteří při operaci Bouře položili své životy. Bývalý voják je nyní v invalidním důchodu a říká, že každý, kdo slouží v misích musí mít nejen odvahu, ale musí počítat i s tím, že se mu něco stane.

MEDAILE ZA ZÁSLUHY

Miroslav Bureš

Příslušník Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje zasvětil své profesi 35 let a patří k těm nejlepším. Je uznávaným hasičem, respektovaným velitelem a nepochybnou přirozenou autoritou. Byl členem české výpravy do Arménie, kterou zasáhlo ničivé zemětřesení, velel jednotce, která pomáhala likvidovat požár rafinerie v Litvínově, pomáhal při povodních na Moravě i u nás na jihu Čech. Mezi jeho úspěšné zásahy patří i riskantní záchrana života dívky, která chtěla skočit z českobudějovické Černé věže. Je držitelem medaile Hasičského záchranného sboru „Za zásluhy o bezpečnost“.

Václav Dušák

Policista, vedoucí oddělení obecné kriminality územního odboru České Budějovice. Během své třicetileté kariéry objasnil celou řadu případů především majetkového charakteru. Sám odhalil, nebo pomohl odhalit stovky pachatelů. Jako vedoucí týmu Octavia objasnil se svými kolegy trestnou majetkovou činnost, která přesáhla území našeho kraje. Zadrženo bylo deset pachatelů, kteří způsobili milionové škody. Tento pracovní tým byl oceněn krajským policejním ředitelem Jihočeského kraje v soutěži Policista roku. Má přirozenou autoritu a je respektován i mezi pachateli trestné činnosti.

Pavel Holeček

Právník, knihovník, dokumentarista, tvůrce bibliografie Zdravotnictví a právo, válečný veterán, který nedávno oslavil 94. narozeniny. Významným obdobím v jeho životě byla aktivní účast v domácím odboji za druhé světové války. V roce 1942 vstoupil do protinacistické vojenské organizace mládeže Zpravodajská brigáda a podílel se na ilegálních zpravodajských akcích. Byl rovněž aktivním účastníkem Pražského povstání v květnu 1945. Veřejného života se účastní formou besed na téma druhého domácího odboje, redakčně spolupracuje na vydání trilogie svého otce Jeronyma Holečka s názvem „Návrat - Kus legionářské epopeje“.

Petr Jirmus

Letecký akrobat, kapitán a pilot dopravních letadel. Titul absolutního mistra světa v letecké akrobacii získal v letech 1984 a 1986, je dvojnásobným držitelem titulu absolutního mistra Evropy a stal se také čtyřikrát mistrem ČSSR. V roce 1985 byl vyhlášen nejlepším sportovcem roku republiky. Mluví se o něm jako o nebeském esu a jeho sportovní úspěchy jsou podle leteckých kolegů jako z jiné planety. Úspěšnou kariéru akrobatického letce opustil kvůli pracovním povinnostem a po sametové revoluci se stal součástí vládní letky. Takto se seznámil i s prvním polistopadovým prezidentem Václavem Havlem. Petr Jirmus byl i u letu hokejistů po vítězném finále olympijského turnaje v Naganu v roce 1995.

Jan Kubeš

Založil v roce 2001 Jihočeskou hospodářskou komoru a dodnes je aktivním a jedním z nejvíce podporujících členů. Ve funkci předsedy představenstva JHK založil Jihočeskou společnost pro rozvoj lidských zdrojů a Jihočeskou agenturu pro inovace a podnikání. Mnoho let působil v roli místopředsedy představenstva Regionální rozvojové agentury, ve které se podílel na zpracování programu rozvoje kraje. Je místopředsedou Správní rady Jihočeské univerzity, členem Správní rady Nadačního fondu Jihočeského divadla, řídících výborů, které se zabývají rozvojem českobudějovického i jihočeského regionu, prostřednictvím místního Rotary klubu podporuje i charitativní činnost. Během svého podnikání vybudoval v Českých Budějovicích významnou společnost BELIS, která je klíčovým dodavatelem výlisků nejen pro automobilový průmysl a současně dokázal udržet poslední funkční sériovou výrobu světově známého smaltovaného nádobí v Čechách.

Vojtěch Novotný

Tropický biolog, entomolog a ekolog vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Pracuje v Entomologickém ústavu Akademie věd a vyučuje na Jihočeské univerzitě. Během více než dvacetiletého výzkumu živočichů a rostlin v tropickém lese na Papui-Nové Guinei si získal pověst špičkového odborníka. Vědcům při studiu vztahů lesních ekosystémů pomáhá i padesátimetrový jeřáb, a to díky prestižnímu grantu Evropské výzkumné rady. Uznávaný odborník na něj dokázal získat v přepočtu 92 milionů korun, což je nebývalé. Na Papui-Nové Guinei se snaží objasnit, proč je v tropech větší biodiverzita než v jiných oblastech. Působil také ve Velké Británii, Spojených státech amerických a v pralesích Panamy, Guyany či Vietnamu.

Jaromír Schel

Od počátku 60. let se angažuje ve prospěch kultury. Několik desetiletí vykonával funkci ředitele kulturního domu Metropol. Po roce 1990 významně přispěl ke vzniku festivalu Múzy na vodě, který patří dodnes k nejnavštěvovanějším letním akcím ve městě, přehlídky výtvarného umění Intersalon a festivalu cestovního ruchu s názvem Kompas. Při příležitosti výročí 750 let založení Českých Budějovic inicioval výstavu o zakladateli Přemyslu Otakarovi II. Z této aktivity následně vznikl spolek Města Otakarova, který vybudoval stálou expozici zakladateli našeho města v Železné panně. Angažuje se také při realizaci putovních výstav.

Jan Schinko

Českobudějovický rodák se letos dožívá 75 let a jako publicista a kreslíř je široké veřejnosti znám zejména knižním seriálem „Putování městem“. Pod záštitou Národopisného sdružení pořádá v Jihočeském muzeu besedy o historii a architektuře. Jeho popularizační činnost je obsažena i v knižní tvorbě, například v knihách „Když se psalo, co se smělo“, „Českobudějovické náměstí aneb Samsonova kašna“ nebo „Věže a věžičky v Českých Budějovicích aneb nejen Praha je stověžatá“. Není pochyb o tom, že má naše město opravdu rád a jeho zásluhou se tak dostává do povědomí široké veřejnosti.

Milan Teplý

Majitel, předseda představenstva a generální ředitel největšího českého zpracovatele mléka Madety, akciové společnosti se sídlem v Českých Budějovicích. Výrobky s logem Madety jsou známé nejen na českém trhu, ale přibližně čtvrtina produkce společnosti se uplatňuje v zahraničí, zejména v zemích Blízkého východu. Společnost je významným podporovatelem společenského a kulturního života ve městě a nezanedbatelnou měrou řadu let finančně podporuje sport, zejména budějovický hokej a volejbal. Firma vybudovaná Milanem Teplým se řadí mezi přední českobudějovické společnosti a úspěšně reprezentuje město nejenom v rámci republiky, ale i v celé řadě zahraničních zemí.