Příměstský tábor Dětské univerzity se koná v březnu, zájemci se mohou hlásit

Další z příměstských táborů pro děti od 8 do 13 let, které už mají na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity (ZSF JU) v Českých Budějovicích tradici a pokaždé spoustu skvělých ohlasů, se uskuteční v době jarních prázdnin. Na Českobudějovicku a Českokrumlovsku jsou v termínu od 6. do 10. března 2023.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Program příměstského tábora ZSF JU se zaměří na sociální témata, konkrétně na různé formy, jak pomáhat lidem s postižením. | Foto: Archiv ZSF JU