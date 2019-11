Na údajné týrání upozornila facebooková skupina Apu… Slibuji, že jsi byla poslední… a českobudějovický útulek Animal Rescue na Ludmilu podal trestní oznámení. Hlavním důkazem proti ní má být zhruba minutu a půl dlouhé video, na kterém dva psi trhají mrtvé štěně.

Na videu je ale ve skutečnosti vidět jen zoufalou snahu ženy psům v trhání zabránit. Nic jiného video nedokazuje. Co se stalo před tím a potom, video neukazuje. A důkazy o spekulacích členů skupiny o tom, že štěně bylo přiotrávené nebo ho Ludmila Smrčková psům předhodila, neexistují.

Sama Ludmila Smrčková mluví o tom, že šlo o nešťastnou náhodu, kdy jeden z jejích psů z neznámých důvodů nečekaně napadl štěně a zabil ho. Útočící pes pak kousl i ji a následně byl utracen, což je u psů, kteří napadli člověka, častý postup.

K události natočené na videu nám Ludmila Smrčková poskytla podrobný rozhovor. Video vzniklo letos v lednu, když vzala své psy a svého malého syna na procházku na boby. Ve chvíli, kdy psi napadli štěně, byla sama.

Na procházku vzala dva americké pitbuly Ozzyho a Fatimu a štěně belgického ovčáka. Ozzymu byl rok a Fatimě rok a půl. Psy vlastnila v té době zhruba dva měsíce, agresivně se nechovali a o nějakých možných problémech neměla zprávy ani od jejich původních majitelů z Českých Velenic. Ozzy táhl boby s dvouletým synem Ludmily Smrčkové.

Proč jste procházku natáčela?

Točila jsem si to jen proto, abych měla nějakou památku a vzpomínku, že malý syn jede na bobech a Ozzy ho táhne. Ostatní psi se nás drželi a poskakovali kolem nás. Nebyl v tom žádný jiný záměr. Syna mám ve střídavé péči a s jeho tatínkem si běžně posíláme videa a fotografie, co malý dělá. Mobil jsem měla na klasickém držáku na krku.

Co se pak stalo?

Ušli jsme asi padesát metrů od naší chalupy a najednou z ničeho nic – netuším, co bylo tím podnětem – Ozzy nečekaně kousl štěně belgického ovčáka do krku, zatřásl s ní a ona byla na místě mrtvá. Dál ji ale držel a s Fatimou, která se přidala, ji začali trhat. Já jsem pak kopala do Ozzyho, i když mi bylo už jasné, že to štěně je mrtvé.

Psi toho útoku pak nechali?

Ne, nenechali. Já jsem začala křičet na čtrnáctiletého syna, aby mi přišel na pomoc. On přiběhl a vzal malého do chalupy. Já jsem nevěděla, co dělat. Tak jsem zkoušela Ozzyho obojkem škrtit. To nepomohlo. Pak byl můj jediný nápad – možný blbý, to uznávám – že jsem ho vzala za varlata a zvedla jsem ho.

A pustil to štěně?

Ano, pustil, ale hned se mi zakousl do ruky. Škubl hlavou a spadli jsme do sněhu. Viděla jsem jeho oči, které byly krvavé, a v tu chvíli jsem byla přesvědčená, že mě zabije. Začala jsem na něj mluvit. Chlácholit ho a uklidňovat. On mě během chvíle pustil, ale opět se zakousl do štěněte a začal znovu trhat. – Pak jsem utekla, protože už jsem nevěděla, co dělat a zavolala jsem exmanžela, aby mi přijel pomoct.

Co bylo dál?

Fatima se sama vrátila do chalupy. Pro Ozzyho došel exmanžel, když přijel. A já jsem řekla, že už ho nechci do chalupy pustit. Exmanžel mě přemlouval, ale já jsem se ho bála. Tak ho přivázal k sušáku u chalupy a jeli jsme na pohotovost do Trhových Svinů s tou mojí pokousanou rukou. Lékařskou zprávu mám. O tu zprávu si bude žádat Policie ČR. Podepsala jsem souhlas, aby ji lékaři mohli vydat. A lékař, který mě ošetřoval, mi řekl, že by sám nechal toho psa utratit. Že jakmile napadne pes jednou člověka, je nebezpečný.

Měla jste o těch psech nějaké podrobnější informace?

Moje blbost byla, že jsem si ty psy brala, aniž bych věděla, jak vyrůstali. Dřívější majitelé mi neřekli vůbec nic. Jinak ale zkušenosti s tímto plemenem mám. Mám doma čtyřletou pitbulku a ta je úžasná. Američtí pitbulové jsou často bráni jako rodinní psi. Takže náznaky toho, že by se něco takového mohlo stát, jsem neměla.

Jak se dostalo to video z vašeho mobilu na facebook?

V té době jsem měla kamarádku, se kterou jsem se znala velmi dobře sedm let. A myslela jsem si, že je to moje nejlepší kamarádka. A já jsem měla potřebu to někomu říct. Svěřit se. Byla jsem z toho špatná. – Tak jsem to video kamarádce poslala. Nikdo jiný ho neměl.

Jak to pak bylo s Ozzyho utracením?

Můj bývalý manžel řekl, když jsme jeli z pohotovosti, že zajedeme za myslivcem u nás v obci. Tak jsme tam zajeli a můj bývalý manžel se ho zeptal, jestli by nám psa zastřelil. Nebyl to můj nápad. Myslivec souhlasil – neřekl, že to nesmí udělat. Ozzy se stále se choval zuřivě.

Co se pak stalo s Fatimou?

Tu jsme prodali. Taky jsem jí nevěřila. Ozvali se nám chovatelé ze severu a odkoupili ji od nás. Myslím, že ona ten útok nevyprovokovala, že se prostě jen přidala.

Proč se v té facebookové skupině zaměřené proti vám stále dokola řeší, kam jste prodala jakého psa?

Já to nechápu, když si můžou zjistit, jestli jsou v pořádku a že je opravdu nevraždím. Že je opravdu pro zábavu nezabíjím psy jen tak, jak mě obvinili na televizi Barrandov.

To asi souvisí s tím, že jste byla za týrání psů odsouzena před dvěma lety. Na facebooku jste psala, že jste se tehdy proti těm obviněním nebránila. Proč?

Protože tehdy se to prolínalo se soudem o mého syna. Roli hrála i finanční stránka. A taky šlo o psychiku. Neunesla bych to už. V té době jsem chodila k psycholožce se vypovídávat, protože soud o syna byl strašný. A to mě absolutně ničilo. Už jsem neměla sílu…

V tom trestním příkazu z roku 2017 se mluví o čtyřiceti utýraných psech. Kde ty informace Policie ČR vzala?

Od paní Pexové (zakladatelka skupiny Apu… Slibuji, že jsi byla poslední… – pozn. redakce). Údajně mě měla sledovat už od roku 2010, kdy jsme spolu začaly chodit na dálkové studium na veřejnoprávní škole ve Vodňanech. A ona prý poznala, že jsem psychicky nemocná a začala mě sledovat.

A léčíte se tedy někde?

Ano. Beru devět let antidepresiva. Po porodu druhého syna jsem měla panické ataky a úzkosti. Třeba tři dny jsem nedokázala do sebe dostat ani suchý rohlík. Pak jsem se dostala, díky radě od mamky, k psychologovi na poliklinice Sever. Mám úzkosti a středně těžké deprese. Ale léky mi pomáhají.

Takže jakékoli týrání odmítáte?

Ano. Popírám. Svědkyně u toho soudu lhaly a já se chci poradit s právníkem, jestli by to nešlo zpětně ještě otevřít. Všechno to má dopady na moje děti. Víte, jak se cítí, když přijdou do školy a slyší, že jejich máma je vražedkyně psů?

FAKTA:



Zatím se zdá, že přestupkem by v tomto případu mohlo být jen zastřelení Ozzyho myslivcem.



Poloha mobilu při natáčení videa zdá se odpovídá verzi Ludmily Smrčkové.



Policie případ vyšetřuje, ale trestní řízení je neveřejné a proto o něm žádné konkrétní informace neuvolní.



Kopání do psa napadajícího jiného psa je doporučený postup. Žena tělesné konstituce Ludmily Smrčkové nemůže mít sílu, aby odtrhla čtyřicetikilového útočícího pitbula od jeho kořisti.



V případě odsouzení Ludmily Smrčkové v roce 2017 se případ nevyšetřoval běžným způsobem, ale ve zkráceném přípravném řízení a hlavní líčení s dokazováním tedy neproběhlo.



Lidé trpící úzkostmi mohou působit při výpovědích nejistě a tím nedůvěryhodně, protože se právě mohou potýkat s úzkostí. To ale v jejich případě ještě nemusí znamenat, že lžou.