Připomínají dvě desetiletí v NATO

Přednášku na téma 20 let od vstupu do NATO vedl ve středu v Týně nad Vltavou Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR a bezpartijní kandidát do Evropského parlamentu za Evropskou demokratickou stranu.

