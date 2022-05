„Hlavním smyslem akce bylo připomenout osudy našich spoluobčanů, kteří byli z ideologických důvodů označeni nacisty za méněcennou rasu a deportováni ze svých domovů nejprve do Terezína a většina z nich dále do vyhlazovacích táborů. Z 910 osob zařazených do transportu, rodáků z Českých Budějovic a okolí, jich válku přežily pouze tři desítky. Tato historie by neměla zůstat jen pietní vzpomínkou, ale je nutné ji připomínat,“ řekl náměstek primátora Juraj Thoma.

Jinou podobnou vzpomínkovou akci uspořádal klub vojenské historie z Českých Budějovic "IR 91". "Dělají své akce promyšleně a s velkým nasazením. Jejich poslední byl pochod po trase transportu smrti na Šumavě. Na volarském hřbitově jsou pohřbeny židovky - oběti zmíněného transportu z roku 1945," zmínil k akci "Jedenadevadesátníků" čtenář Deníku Pavel Mörtl z Českých Budějovic.