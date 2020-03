Povolení k testování fakulta získala v rekordním čase za jeden den a s testováním může tým pracovníků začít už 27. března. „Katedra medicínské biologie disponuje pro tyto účely dvěma BSL2 laboratořemi vybavenými 4 biohazard boxy,“ upřesňuje RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D., vedoucí Katedry medicínské biologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Společně s laboratořemi na Parazitologickém ústavu BC AV ČR jsou jedinými laboratořemi v kampusu JU, které mají povolení testovat.

Podle prvních odhadů by měly laboratoře Přírodovědecké fakulty zvládnout otestovat za den cca 50 vzorků. Materiál, který mají momentálně k dispozici, by měl vystačit zhruba na 1000 testů. „Fakulta proto, aby testování mohlo začít v co nejkratší možné době, uvolnila kromě jiného i vlastní finanční prostředky a pro testovací laboratoře shromáždila veškerý potřebný materiál ze všech svých kateder,“ popisuje přípravy na testování prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc, děkanka Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Výhodou pro efektivnější průběh testování je také to, že vzorky od zdravotnických zařízení bude fakulta přebírat s BC AV ČR na jednom místě.

V týmu, který bude jednotlivé vzorky zpracovávat, je v současné chvíli 14 lidí. Jsou mezi nimi pracovníci Katedry medicínské biologie a Ústavu chemie a také doktorandští studenti oborů Infekční biologie a Molekulární a buněčné biologie. Většina z nich má zkušenosti s prací s infekčním materiálem a vlastní akreditaci pro práci ve zdravotnictví. Součástí týmu je také vedoucí certifikované molekulárně diagnostické laboratoře GenLabs, která zajišťuje správné nakládání s pacientskými vzorky a jejich evidenci.

Štěpán Kuděj