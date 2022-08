Pod titulkem Vzorný volejbalista Jan Hondlík jsme o něm psali například v roce 1971.

Zdroj: Deník/ČVS"Protože mu bylo sedmnáct, byl dlouhej a jeho třídním v septimě byl Oldřich Strejček, nemohl se jeho osud vyvinout jinak než volejbalově," psali jsme v úvodu jeho profilu.

"Moc se mu zpočátku nechtělo, hrál hokej za vybrané dorostence kraje vedle Bílka a Macelise - ale třídní je třídní… A vůbec co tenkrát v mládí chtěl, nic mu nevycházelo. Chtěl být důstojníkem, na školu ho ale nevzali, protože táta byl živnostník. Nakonec se dostal jako úředník do Kaplice. Pak ho vzali do Budějovic na školu. Byl jedním z nejlepších místních žáků, do Prahy se ale zase nedostal. Tak si institut udělal dálkově…"

V roce 1951 začal trénovat volejbalový tým študáků - s Fejfarem, Tomanem, Kalou. "Scházeli se ráno na hřišti před školou a pak byli čtvrtí v republice na sportovních hrách mládeže. Pak to zkusil s dorostenkami a rok nato vyhrály přebor ČSR," psala JP. Několik let trénoval druholigové ženy Slavoje, do roku 1965 muže Škody. Od té doby vedl druholigovu Slávii PF.

Vzorným trenérem

"Od trenéra samouka, který kdysi doporučoval volejbalistům jezdit na kole a dr. Hájek tedy na tréninky jezdil ,po ose´ až z Prachatic, se vypracoval až ke kvalifikaci trenéra I. třídy a v roce 1971 k titulu prvního Vzorného trenéra v kraji," připomínali jsme.

Jeho kariéru aktivního hráče taky - nejvyšší soutěže hrál od roku 1951 do 1964, druhou ligu do roku 1969. Tři roky byl v širším reprezentačním kádru, do užšího se nedostal - tenkrát zářili Brožové, Paldus, Musil. Doma má stříbro z akademických her 1954.

Jan Hondlík v roce 2019.Zdroj: Deník/ČVS"Jana Hondlíka si nelze představit bez volejbalu a jihočeský volejbal si nelze představit bez něho," psala JP a "útočně" se ho zeptala, jak to, že při jeho výborných zkušenostech hráče a trenéra jeho Slávie PF bojuje jen o záchranu ve II. lize.

"Na školu přicházejí jen dorostenci - co z nich lze za čtyři roky udělat…," řekl. "II. liga je pro ně maximum. Když jsme začínali, musel jsem vzít pár ,civilů´, aby se to vůbec dalo hrát. To ale není naše budoucnost, proto na áčko navazuje béčko složené ze samých studentů. Každý má ale jiný rozvrh a na hřiště zbývá čas každému jindy… "

Ptali jsme se dál, jestli mu to stačí, jestli je to práce, ve které se zcela seberealizuje, a řekl: "Přicházejí pořád noví lidé, pracovat s nimi je rovněž vždy nové a nové, baví mě to. A co je hlavní: odcházejí ode mne lidé nadšení pro volejbal a jako misionáři ho šíří po školách." Na okraj připomněl, že učil dvě děvčata, která teď učí v Dubném, a "zpunktovaly to tam tak, že kantoři ráno od sedmi hrají před školou volejbal. Machovský v Žirovnici je už pojmem, kde nebylo nic, hrají teď žáci, muži, ženy - předseda MNV mu vozí na hřiště antuku…"

A uzavíral: "To je dobré poslání, v němž se cítím zcela vytížen a jsem rád, že ho nacházím právě v letech, kdy mě všechno bolí a musím si místo hraní zvykat stát za lajnou…"

S vděčností vzpomínáme!