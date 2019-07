Podle náměstka primátora Ivo Moravce je zájem především na otevření parku směrem k řece. „Sám bych chtěl park více propojit s řekou, přidělat například schůdky na břehu k hladině a zbavit se zábradlí, které brání i výhledu,“ konstatoval Ivo Moravec.

V návrzích občanů převažuje zachování stromů a přírody, u úprav je zájem především na zlepšení chodníku či přidělání laviček. Rozpaky u občanů budí i cesta pro cyklisty i pěší. „V odpoledních hodinách tu bývá poměrně narváno, jediné řešení by bylo ale zúžení současné cesty,“ myslí si místní Eva Toišlová.

Ne všichni s ní ale souhlasí. „Lidé se musí tolerovat navzájem, jinde to taky funguje,“ oponoval cyklista David Jaroslav.

Některým místním navíc chybí dětské hřiště, které by mohli využívat žáci blízké základní a mateřské školy. „Z pohledu maminky by se mi líbila alespoň prolézačka či klouzačka. Je tady sice krásná, rovná, přírodní plocha, ale park sám o sobě není tak malý, aby takový zásah neunesl,“ komentovala nedaleko bydlící Petra Šacherlová, která do parku chodí i s malou dcerkou.

Dalibor Máslo