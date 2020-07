Ve středu oficiálně začala demolice přístřešků nad chodníkem na Pražské třídě v Českých Budějovicích naproti IGY Centru.

Začala demolice přístřešků nad chodníkem na Pražské třídě v Českých Budějovicích naproti IGY Centru. | Foto: Vendula Borovková

S pracemi, které jsou rozdělené do tří etap, jsou spojena omezení pro chodce kvůli zajištění jejich bezpečnosti. Poslední, třetí etapa demolice skončí 5. září. Plechové přístřešky, které jsou na pokraji havarijního stavu, nezachránila od zbourání ani petice. Město chce prostory provizorně upravit a následně hledat s architekty nové řešení místa. Město počítá, že demolice by měla stát do dvou milionů korun.