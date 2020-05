Výběrové řízení na demolici plechových přístřešků v českobudějovické Pražské třídě schválila na posledním zasedání rada města. Přístřešky jsou v současnosti na pokraji havarijního stavu.

Krytý chodník na Pražské třídě v Českých Budějovicích čeká demolice plechových přístřešků kvůli jejich špatnému stavu. | Foto: Deník / Edwin Otta

Podle náměstka primátora Ivo Moravce už současný stav konstrukce, která chrání chodník před nepřízní počasí, neodpovídá podobě, jakou měla v době svého vzniku. Obnova by byla příliš nákladná a navíc komplikovaná autorskými právy. Město počítá, že demolice by měla stát do dvou milionů korun.