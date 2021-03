Z toho se radují především obyvatelé osad a podnikatelé na druhé straně Lipna, kteří museli Lipno objíždět po dvacetikilometrové objížďce přes Novou Pec a ještě k tomu porušovat současná nařízení, neboť do Horní Plané se nedostali jinak než přes prachatický okres.

„Policisté byli vstřícní a já jim za to děkuji,“ ocenil starosta Horní Plané Jiří Hůlka. „Dobře to tu znají včetně prakticky všech obyvatel druhého břehu, takže vědí, že jim nelžou a opravdu potřebují dojet si k lékaři, nakoupit či na úřad. Na pravém břehu máme tři osady a zhruba 70 obyvatel. Vrácením lodi na vodu defacto vytvoříme pojízdný most a problém přejíždění z okresu do okresu bude vyřešen.“

Loni kvůli koronavirovým opatřením neměli převozníci a nákladní loď Pionýr náročnou sezonu. Loď přepravila o 70 000 pasažérů méně. „Avšak to způsobilo srovnání s předloňským rokem, kdy byla sezona abnormálně vydařená. Navíc byla kvůli rekonstrukci zcela uzavřena komunikace z Nové Pece po pravém břehu a všichni museli jezdit přívozem,“ upřesnil starosta. „Čili neproděláváme, pořád se pohybujeme v černých číslech. Čeká nás ale velká oprava převozní lodě, která bude představovat velikou investici. Náklady ve výši zhruba tří čtyř milionů korun budeme splácet minimálně dalších deset let z výnosu přívozu. Na opravu šetříme dopředu a přispějeme i z městského rozpočtu.“ Oprava, během které loď dostane novou obšívku a podlahu, by měla začít v září. Pak bude přepravu mezi oběma břehy Lipna zajišťovat pouze malá loď Bafal.

„Na provoz už se těšíme,“ řekl Marcel Lorenc, jeden ze čtyř hornoplánských převozníků poté, co se loď čerstvě posazená na vodu vrátila zpět ke břehu. „Zpočátku bude provoz zkrácený, poslední jízda bude v půl šesté, protože teď moc lidí jezdit nebude. Ale lidi z druhého břehu a hlavně ti, co tam jezdí pracovat v zemědělství, už se nemohli dočkat.“

Loď Pionýr a Marcel Lorenc jsou stejně staří. Letos na podzim spolu oslaví padesátku. „Loď získala jméno Pionýr při svém křtu v 71. roce, kdy na Lipno přišla. Je jenom o měsíc starší než já,“ přitakal s úsměvem Marcel Lorenc.

Ceny jízdného zůstanou stejné, jízdní řád se změní jen v tom, že přívoz nyní bude jezdit každou hodinu. Až přibudou turisté, pojede přívoz častěji. Přívozy ve Frymburku a v Dolní Vltavici budou spuštěny na vodu začátkem dubna a května.