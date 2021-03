Román o hamižnosti a tajemstvích, krevních poutech a krvavých činech, vraždě a odpuštění. Příběh ctižádostivého novináře, kterému se v průběhu několika zasněžených lednových dnů převrátí život naruby, napsal finský spisovatel Annti Tuomainen a jeho detektivka Důl je první knihou, pro kterou si ve středu 24. února došli nedočkaví čtenáři do nově otevřené budovy Jihočeské vědecké knihovny na Lidické v Českých Budějovicích.

Mezi zaplněné regály sice ještě ani s rouškami nesmí, ale nachystané knihy si už odnést mohou.

Otevření bez ovací

Krátce před devátou postává na sluníčku u prosklených dveří netrpělivá čtenářka, která se těší, až zde vůbec poprvé v historii nové budovy otevřou a obslouží zájemce. „Objednala jsem si tři detektivky,“ prozrazuje žena středních let a pokračuje, že dosud si objednávala knihy do pobočky Na Sadech, kde jí vždy ochotně vyhověli. Zanedlouho se prosklené dveře otvírají a čtenářka vstupuje jako první do chrámu literatury, vonícího vznešenou novotou, aby přiložila ke čtečce čtenářskou průkazku a u stolku vlevo za dveřmi se nechala obsloužit ochotnou knihovnicí.

Ředitel knihovny Ivo Kareš mezitím vyndává před dveře ceduli s upozorněním, aby lidé vcházeli jednotlivě. „Samozřejmě, že jsme si představovali otevření nové budovy jinak, ale jsme rádi, že si zde lidé mohou knížky půjčovat alespoň takhle,“ říká ředitel, kterému se aspoň tímto provizorním otevřením ulevilo. „Máme zde už připraveno několik tisíc titulů, které si stovky čtenářů předem objednaly,“ dodává.

Příští dny se u nich dveře nezastaví a březen jako Měsíc knihy tak i letos dostojí své mnohaleté tradici.

Knížka místo Googlu

Při odchodu se uspokojená milovnice detektivek pochlubí čtivem a vystřídá ji druhá čtenářka, která se také otevření knihovny nemohla dočkat. Zanedlouho vychází s knihou Rudolfa Hauschky Člověk a substance, pojednávající o souvislosti mezi hmotou a duchem. „Knihu nesu pro dceru, která studuje střední školu, ale kam teď nemůže chodit. Jak by to dopadlo, kdyby naše děti čerpaly vědomosti jenom z Googlu?“ uvažuje nahlas žena s knížkou v ruce.

Během dopoledne dostávají posuvné dveře knihovny zabrat, a hlavní nápor zdejší zaměstnance teprve čeká. Tzv. výdejní okénko je zde otevřeno každý všední den od 9 do 13 a od 14 do 18 hodin.