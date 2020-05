Kdo chce dnes jet z Českých Budějovic po silnici na Prahu, může si vybrat mezi trasou přes Písek nebo přes Tábor. Pomyslný souboj o to, kudy se Jihočeši snáze dostanou do hlavního města, už teď u mnohých vyhrává cesta přes Písek.

Podle oficiálních plánů ministerstva dopravy zřejmě příznivců západního směru v blízké budoucnosti ještě přibude. Už příští rok by totiž měla začít stavba 32 kilometrů dálnice D4 na Písecku a Příbramsku. O pár měsíců ji ale zdrží ekonomická nejistota vyvolaná koronavirem. Podle Františka Jemelky, tiskového mluvčího ministerstva dopravy, byla třem firemním konsorciím, která se o stavbu ucházejí, prodloužena lhůta pro podání nabídek. Místo do konce května je mají předat ministerstvu do 21. srpna 2020.

V Čimelicích, které leží přímo na současné tranzitní trase, ale každé zdržení nepříjemně prodlužuje dopravní zátěž.

„Komunikace v obci je přetížená. Dopravní situace je nebezpečná,“ říká čimelický starosta Vladimír Pánek o hlavní silnici na Prahu, která stále vede mezi zástavbou. Čimelice jsou jednou z posledních obcí, které se ještě nedočkaly na jihočeské trase D4 stavby kapacitní komunikace a musí trpět dlouhé kolony vozidel.

„Určitě to pro nás bude úleva,“ dodává na adresu chystané investice Vladimír Pánek. A starosta připojuje, že si nemyslí, s ohledem na místní podnikatele, že by se pak Čimelice staly mrtvou obcí. „Jsou tady sádky, Siko, truhláři, Zámecká zahrada,“ vyjmenovává různé podnikatelské subjekty Vladimír Pánek s tím, že zákazníci si sem určitě stále cestu najdou.

O obchvatu Čimelic se mluví už desítky let, připravovaly se různé varianty, ale „pravidelně“ se stavba z různých příčin oddaluje. Podle aktuálních plánů například měly tři firmy do konce května podat státu nabídky na stavbu 32 kilometrů nové dálnice D4 na Písecku a Příbramsku, která by zahrnula i Čimelice. Jenže stavět se má v rámci projektu PPP. To znamená, že stát nezaplatí za komunikaci hned, ale bude ji stavebníkovi po dobu 28 let splácet.

Tři firemní konsorcia, která prošla až do finiše výběrového řízení, však plánují, že si na akci půjčí. A současná ekonomická nejistota podle tiskového mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky, má vliv i na finanční trhy. Ministerstvo tak prodloužilo termín podání nabídek z konce května na 21. srpna 2020. „Zásadním cílem je zahájit stavbu spolu se začátkem stavební sezóny 2021,“ zdůrazňuje František Jemelka a dodává, že vítěz výběrového řízení má být znám na začátku podzimu. Podpis smlouvy pak bude ještě záviset na souhlasu vlády a poslanecké sněmovny.

„Stavební náklady předpokládáme přibližně jedenáct miliard korun,“ naznačuje František Jemelka objem zakázky. Vítěz bude dálnici stavět a udržovat. Stát bude hradit pravidelné splátky. Provoz má začít v roce 2023.

„Jedná se v podstatě o dálnici na operativní leasing, kdy stát je vlastníkem dálnice, ale platit začne až v okamžiku zahájení provozu na hotové dálnici a platit bude jen tehdy, budou-li poskytovány bezvadné služby. Stejně jako pro dostavbu písecké D4 uvažujeme o využití PPP projektů i u dostavby středočeské D3 nebo dálnice D35 jako alternativní severní trasy spojující Čechy s Moravou a Slezskem,“ říká k chystané spolupráci státu a soukromého sektoru ministr dopravy Karel Havlíček.

Probíhajícího zadávacího řízení se účastní firmy, které představují celosvětovou špičku v oboru výstavby a provozování dálnic i dalších infrastrukturních projektů. Konkrétně jde o konsorcia DIVIa (společnosti Vinci, Meridiam a Eurovia), Via4 – jižní spojení (společnosti Porr, OHL, EGIS a Macquarie), a HO-ST – South Bohemia Link (společnosti Hochtief a Strabag).

Problémy se zdržením má dálnice v jižních Čechách nejen na Písecku. U Českých Budějovic zase byly na trase D3 zastaveny práce na tunelu Pohůrka, kde se řeší problém se spodní vodou. V jižních Čechách lze po D3 jet od Českých Budějovic až za Tábor. Středočeská část komunikace je stále ve stadiu projektových příprav a chystaná trasa navíc čelí i kritice z obcí, jichž by se nová komunikace měla dotknout. Kritici totiž o připravené trase tvrdí, že je zbytečně finančně i technicky náročná. Stát ji ale hájí jako optimální.