Odbor sociálních věcí jihočeského krajského úřadu obdržel v pondělí 23. března 2020 večer další várku ochranných prostředků.

Podle hejtmanky Ivany Stráské čeká nyní kraj několik velkých zásilek respirátorů a ústenek od ministerstev zdravotnictví a vnitra a klíč k dělení vytvořil odbor zdravotnictví na krajském úřadu. "Poprosila bych zdravotníky, aby byli trpěliví, je to jmenovitě na adresáty. Distribuovat je budeme v tomto týdnu," uvedla Ivana Stráská s tím, že vytvořit klíč, který by co nejlépe zohlednil situaci bylo velmi náročné.

Například pro odbor sociálních věcí přišlo prostřednictvím odboru zdravotnictví pro distribuci celkem 5 271 kusů jednorázových roušek a 1 091 kusů respirátorů FFP2. Hned v úterý budou připraveny podklady pro distribuci a jednotliví poskytovatelé sociálních služeb budou ihned kontaktování telefonicky zaměstnanci odboru sociálních věcí. Ti s nimi domluví předání v co nejkratší době.

Odbor sociálních věcí i nadále vyjednává o navýšení počtu ochranných prostředků tak, aby byly potřeby sociálních služeb uspokojeny v dostatečné míře.