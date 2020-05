Kraj a město vlastní napůl akciovou společnost, která se o chod letiště stará. Kvůli navýšení nákladů v letošním roce, které mělo původně sahat zhruba ke 150 milionům korun, se ale město chtělo zbavit svého podílu v akciové společnosti. Kraj souhlasil, že je ochoten jednat o odkupu městského podílu. Původně se předpokládalo, že transakce se uskuteční ještě v prvním pololetí letošního roku.

Pro akciovou společnost byl tedy vypracován posudek, který určil její hodnotu (jednalo se jen o servisní organizaci, ne o souhrn nemovitostí na letišti) na 66 milionů korun. Posudek byl dokončen a předán na přelomu loňského a letošního roku.

Ale posudek, který si kraj nechal udělat už podle náměstka hejtmanky Josefa Knota neodpovídá současné situaci a bude třeba udělat aktualizaci. Primátor Jiří Svoboda uvedl pro Deník, že nepředpokládá, že by k prodeji podílu města došlo ještě v tomto funkčním období současného zastupitelstva (volby se chystají letos na podzim). Město ale bude chtít snížit svůj příspěvek na měsíční provoz o 20%, jak umožňuje smlouva s krajem. Mělo by to nastat od třetího čtvrtletí. Nyní je měsíční příspěvek města na provoz letiště přibližně 3,6 milionu korun.

Na příští týden inicioval primátor schůzku zástupců města a kraje kvůli jednání o příštím postupu.

Akciová společnost se stará jen o chod letiště. Město do ní zatím vložilo zhruba 200 milionů korun. Byly to ale prakticky jen peníze na provoz. Nemovitosti patří kraji, který v podstatě hradí i investice na letišti.

Podle Josefa Knota by měl odhad ceny akciové společnosti vzít v úvahu současnou krizi v leteckém provozu. "Změna, která nastala, je poměrně zásadní," říká Josef Knot. Je si ale vědom toho, že se blíží konec funkčního období krajského zastupitelstva. "Dostáváme se mimo červnové zastupitelstvo," uznává náměstek hejtmanky, že aktualizace posudku by znamenala zdržení jednání mezi městem a krajem. Následně připojil, že pak už by asi bylo lépe, nechat případný prodej na novém krajském zastupitelstvu.