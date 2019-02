České Budějovice – Všichni prodejci, kteří v budějovických ulicích nabízí vánoční kapry, účtují ceny poctivě. To je závěr úterní kontroly České obchodní inspekce.

Za roky pojízdného prodeje už díky přesné evidenci novohradští rybáři snadno odhadnou zájem zákazníků. Například v Jílovicích za poslední tři roky bylo 30, 31 a 32 kupců a prodalo se 150, 151 a 154 kilogramů ryb. | Foto: Deník/ Edwin Otta

Inspektoři si u každého stánku objednali malého kapra, nechali si jej zvážit, zaplatili a ještě požádali o daňový doklad. Teprve poté se prokázali a zhodnotili, zda bylo vše v pořádku.

„Hlavně kontrolujeme, jestli rybu správně zvážili, a přepočítáváme cenu, zkrátka hlídáme, jestli nešidí zákazníky,“ vysvětlil Karel Havlíček, zástupce ředitele inspektorátu.

Každý prodejce musí vyvěsit ceník, kde uvede nejen cenu za určitou kategorii kapra, ale také jasně rozliší, co která kategorie znamená. Většina stánkařů prodává vánoční rybu ve dvou cenových skupinách. Jako výběr označují kapra s hmotností nad dva a půl kilogramu, jako I. třídu rybu menší. Podle toho poté musí správně spočítat celkovou částku.

Mezi prvními navštívili kontroloři Daniela Tlačila, který nabízí třeboňské kapry v Lidické ulici. Ačkoli u něj neobjevili žádné problémy, byl trochu zaskočen. „Jsem překvapený, průkaz obchodní inspekce vidím poprvé za pět let, co tu prodávám. Už jsem si myslel, že tady nechodí,“ reagoval. Strach však neměl, předpisy dodržuje pečlivě.

Tlačil nechyboval ani při vážení. Jeho váha sice ukazovala o deset dekagramů více, ale při účtování nezapomněl tento rozdíl odečíst. „To se stává často. Na misce zamrzá voda a váha je proto nepřesná.

Prodavači by ji měli vždy vynulovat, ale takhle je to asi jednodušší a je to také v pořádku,“ doplnil Havlíček.

Inspekce navštívila v Budějovicích 16 prodejních míst. Žádné závažnější problémy neobjevila. Karel Havlíček byl s výsledek velmi spokojen.

Dodal, že je mnohem lepší než v loňském roce.

U kádí, z nichž putují na štědrovečerní stoly kapři, se v úterý tísnilo mnoho lidí. Proto si také prodejci až do poslední chvíle nevšimli, že se mezi zákazníky objevili i kontroloři z České obchodní inspekce.

Ti však žádné závažné prohřešky na 16 prodejních místech v Českých Budějovicích neobjevili. Nikdo z prodavačů se nepokusil nabídnout rybu za vyšší cenu ani nepodváděl při vážení.

Jen jedna pokuta

Kromě správného vážení a počítání cen ryb sledovali inspektoři i platné ověření na vahách. Ty se totiž musí nechat každé dva roky zkontrolovat a označit potvrzením o této kontrole, stejně tak i jednotlivá závaží. Právě závaží s prošlým potvrzením se týkal jediný problém, který inspektoři během včerejšího dopoledne odhalili. Vyřešili jej přímo na místě blokovou pokutou.

Důležitý je také úplný ceník vyvěšený na dobře viditelném místě. U každého stánku musí být uvedeny nejen ceny za jednotlivé kategorie nabízených ryb, ale také ceny za tašky, kelímky na vnitřnosti a další doplňky. „To byl asi nejčastější prohřešek minulý rok. Na ceníku chyběl obalový materiál, který si ale prodejci pak účtovali,“ řekl Karel Havlíček z inspektorátu.

Letos však nikdo takto nechyboval. Tam, kde nebyla cena za igelitovou tašku uvedena, jí dávali zdarma.

Samotní prodejci z kontroly velké obavy neměli. „Inspekce mě nezaskočila, hlídáme si, aby bylo vše v pořádku,“ řekl Jan Ježek.

Podobně byli připraveni i ostatní. Inspektoři tak již další pokutu, která může dosahovat výše 5000 korun, neudělili. Proti nikomu také nezahájili správní řízení. Tím se trestají vážné přestupky jako předražení nákupu nebo nepřesné vážení ryb.