Po třiceti letech se loučí s centrem Českých Budějovic prodejna dámského prádla v ulici Dr. Stejskala. Usměvavá dáma, která obchod vede, míří do důchodu. "Tržby jsou dobré, lidé chodí, ale už šestnáct let jsem měla být v důchodu," říká Naděžda Šůlová, která se k prodeji prádla dostala vlastně náhodou. Původní profesí strojařka už desítky let objednávala pro zákaznice i zákazníky prádlo z tuzemska i z ciziny. Co má v obchodě doprodává do konce týdne.

Jako strojařka pracovala 19 let v konstrukci tehdejší Igly, kde navrhoval stroje pro známý podnik vyvážející do celého světa. "Dělali jsme automaty a poloautomaty na rybářské háčky, jehly," přibližuje původní profesi Naděžda Šůlová. Kamarádka ji pak přetáhla do firmy Regula, kde byla osm let a když končilo budějovické pracoviště, takže hledala zaměstnání. Na úřadu práce jí podle vzdělání nabídli třeba jeřábnici nebo bagristku. Tak se rozhodla pro vlastní podnikání.

Nejdřív české pak italské zboží

"Začínala jsem pomalu, postupně jsem nabídku rozšířila. Měla jsem i dvě prodavačky," říká Naděžda Šůlová, ale nyní už se rozhodla konečně odejít důchodu. Těší ji ovšem, že chodí stálé zákaznice, diví se, že končí a ptají se proč. A chválí nabídku zavedeného obchodu. Léty samozřejmě pozměněnou. "V roce devadesát dva jsem začínala víc s českými značkami," vzpomíná obchodnice.

Postupně začaly velkoobchody nabízet více i zahraniční zboží. "Nejprve z Itálie. Bylo kvalitní a nebylo drahé. Později jsem měla prádlo z Francie a dokonce i z Ameriky. Sortiment se rozvíjel. Od kalhotek, podprsenek k dalšímu zboží," popisuje Naděžda Šůlová, jak rostla nabídka. A oblíbená byla nejen bavlna. Od firmy ze Španělska měla v poslední době prádlo z bavlny i elastanu. A v krabičkách za pultem či na ramínkách se našlo všechno, pyžama, body, stahovací prádlo, noční košile na ramínka, s rukávkem. I na muže bylo pamatováno boxerkami, trenýrkami.

Už jen poslední dny

"Ještě do čtvrtka budu prodávat, v pátek a o víkendu likvidovat," nastiňuje program nejbližších dnů Naděžda Šůlová a podotýká, že ji těší, že i teď chodí zákaznice a ptají se, jak budou shánět značky, které se nedaly jinde sehnat.

Přitom ale obchodnice zmiňuje, že měla v realitní kanceláři půl roku nabídku, že obchod předá i se zbožím se slevou. Nenašel se ale nikdo, kdo by projevil opravdový zájem. "Být v obchodě není jednoduché, chce to rozmyslet dopředu, co se koupí do zásob," uznává Naděžda Šůlová, ale přece jen je podle ní smutné, že zavedená prodejna skončí.

Volno na koníčky

Na druhou stranu se ale bude moci věnovat svým koníčkům, na které jinak neměla čas. Čtení, práci na zahradě, na kterou si jedině našla i nyní potřebné chvíle nebo chození do kina a divadla. "Mám ráda křížovky," doplňuje další kratochvíli. "To mě bude bavit," je si jista Naděžda Šůlová.