Zákazníka bude čekat plně zásobený obchod s výjimkou logického omezení u pultového prodeje s uzeninami a lahůdkami, toto omezení se budeme snažit kompenzovat širší nabídkou balených produktů.

Kromě toho musí být zákazník pro nákup vybaven bankovní identitou, tu dnes již poskytují svým klientům prakticky všechny velké banky a v praxi jí disponuje každý, kdo využívá služeb internetového bankovnictví. Zákazníci si dále budou muset do telefonu pro zajištění vstupu do prodejny nainstalovat speciální aplikaci.

Samotný nákup zákazník provede pomocí platební karty a samoobslužné pokladny. Využívání platebních karet a samoobslužných pokladen se dnes již stává stále více standardem, takže v tomto ohledu to pro zákazníky nebude nic nového.

Chcete umožnit vstup pouze dospělým a solventním nakupujícím. Jak toho docílíte? A jak chcete zabránit tomu, že nepůjde nakupovat člověk pod parou nebo zfetovaný?

Stejně jako do běžného obchodu může přijít problematický zákazník, může se to samozřejmě stát i v naší automatické prodejně. Pochopitelně nemáme právo zákazníky „lustrovat“ a tedy zkoumat, zda nejsou například podnapilí a podobně. To platí pro běžnou stejně jako automatickou prodejnu. Co se mladistvých týče, ti nebudou moci sami nakupovat.

Jak chcete zabránit krádežím? Dám příklad. Někdo si přijde v jednu hodinu v noci pro bednu piva. Jak zabráníte tomu, že si další tři lahváče nedá do kapes? Klidně ale můžeme mluvit o tatrankách, pečivu, sýrech…

Základem je samozřejmě dobrý kamerový systém, záznam z něj dnes orgány činné v trestním řízení standardně uznávají jako důkaz. Navíc díky používání identifikace u vstupu a v kombinaci s kamerovým systémem jsme schopni velmi dobře identifikovat případné původce krádeží a v tomto ohledu máme proti běžným obchodům naopak výhodu. Drobné krádeže se nikdy nedají plně vyloučit, to ale platí pro všechny druhy obchodů.

Celkově chceme do České republiky přinášet nový druh služby, který již v řadě vyspělých zemí funguje. Česká republika k takovým zemím jistě patří. Například u benzinových pump také u nás není nutné platit palivo předem a díky tomu se někdy stane, že zloděj ujede bez placení. Takové případy ale přeci nejsou důvodem, aby se měnil celkově komfortní systém pro zákazníky.

Hodně lidí si láme hlavu myšlenkou, zda má taková prodejna vůbec smysl. Určitě budete mít náklady na energie, přitom může tuto možnost nákupu využít jen několik lidí měsíčně.

Doba se mění a také potřeby zákazníků. My nechceme, aby se zákazníci museli přizpůsobovat obchodům, ale aby tomu bylo přesně naopak. Samozřejmě jsme zvědaví, jak český zákazník na novinku zareaguje. Mnoho inovací si svoji cestu hledalo a dnes si mnoho z nás bez nich neumí život představit.

Příkladů úspěšných služeb, které nabízejí zákazníkům větší časovou flexibilitu, je celá řada, počínaje rozvozy potravin až třeba k internetovým televizím. Konzervativnější zákazníci si samozřejmě budou moci nakoupit s využitím služeb personálu v běžné otevírací době.

Rozšiřování prodejní doby se nijak významně nepodepíše na provozních nákladech prodejny. Klíčové náklady jako je nájem, platby za energie jsou stejné bez ohledu na to, zda jde o standardní prodejnu nebo automatický obchod. Nová prodejna je navíc pochopitelně vybavena úsporným systémem osvětlení.

Jak zajistíte úklid prodejny před ranním nástupem prodavaček?

Základní úklid prodejny patří ke standardním úkolům personálu, úklid je prováděn částečně průběžně a rozšiřování otevírací doby tedy nemá na jeho provádění žádný vliv.