Poznávají to třeba i cestující v českobudějovické MHD. "Omlouváme se za současné problémy s pravidelností spojů, které vznikají v souvislosti s komplikovanou dopravou v našem městě. Situaci v posledních dnech zásadně zhoršilo zejména omezení dopravy na Strakonické ulici, jejíž rekonstrukci realizuje ŘSD. Provoz se z této významné dopravní tepny výrazně přesouvá na jiné komunikace, které řidiči využívají jako objízdné trasy. I na těch se tak kvůli většímu vytížení a případným kolizím mohou tvořit kolony," říká Barbora Smudková, tisková mluvčí Dopravního podniku města České Budějovice.

Prodloužené dojezdové časy

"Vzhledem ke skutečnosti, že se tyto komplikace dotýkají prakticky celého města, můžou bohužel řidiči a dispečeři Dopravního podniku města České Budějovice reagovat na situaci jen ve velmi omezené míře. Na linkách MHD tak v exponovaných časech vznikají četná zpoždění, dojezdové časy se během úvodu prvního květnového týdne u některých spojů prodlužovaly až o několik desítek minut," popsala současnou situaci Barbora Smudková.

„Bohužel to, kde ke kolapsu dopravy dojde, není možné jednoduše predikovat, řidiči individuální dopravy zkouší při objíždění uzavírek vždy různé cesty. Naši řidiči ale nemohou na linkách s trasou experimentovat a zkratky hledat. Situací pak samozřejmě trpí i cestující MHD, což nás velmi mrzí. Za nemožnost dopravit je včas tam, kam potřebují, se jim proto velmi omlouvám," žádá veřejnost o pochopení ředitel dopravního podniku Slavoj Dolejš.

Aktuálně na Strakonické ulici probíhá jedna z etap stavebních prací, která zatím do dopravní situace zasahuje závažným způsobem. K dokončení úseku by mělo dle informací zhotovitele dojít 14. května. Další opravy této komunikace nicméně budou navazovat. Další práce by se pak ale většinou už měly realizovat o víkendech.

Dopravní podnik proto prosí cestující, aby sledovali informace na jeho webových stránkách či facebooku. "Polohy vozů včetně případných zpoždění zároveň můžete před cestou i během ní monitorovat na www.dopravanajihu.cz, a to včetně spojů linkových dopravců zařazených do krajského Integrovaného dopravního systému. Zároveň Dopravní podnik oslovuje ty, kteří mají možnost nechat auto doma, aby toto pro následující dny zvážili a ulevili tak dopravní situaci. V kolonách sice stojí s osobními automobily i naše vozy, v nejkritičtějších úsecích ale mají řidiči MHD k dispozici preferenční pruhy, díky kterým mohou alespoň na chvíli koloně uniknout,“ připomíná Slavoj Dolejš výhody cestování MHD.

Opravy Strakonické skončí nejdříve na počátku června, ale od poloviny května už by mohly méně komplikovat dopravu v pracovních dnech. v jihočeské metropoli je aktuálně uzavřena z významnějších komunikací také Plavská u jižní zastávky nebo Oskara Nedbala u základní školy.