Zdroj: Deník

Vila, ve které žil císařský rada Vojtěch Kocourek, dodnes stojí na kraji Zlivi. Kdysi, obklopena ovocnými zahradami, byla sídlem prvního ředitele továrny na žáruvzdorné a cihlářské zboží.

Vojtěch Kocourek, rodák z Olešníku, si v době, kdy už působil ve Vídni jako gymnaziální profesor chemie, matematiky a fyziky, jako první uvědomil možnosti velkého ložiska jílů v polesí Blana u Zlivi. A nabídl nové využití nerostných surovin Schwarzenbergům, jimž ložisko patřilo. Do té doby se hlína těžila a odvážela do knížecích železáren třeba v Chlumu u Třeboně, protože některé vrstvy jílů obsahovaly i železo. Vojtěch Kocourek si ale uvědomil, že jíl, považovaný spíše za odpad při tavení železa, se dá využít na výrobu žáruvzdorného zboží. V těch časech už sedláci vozili některé jemné jíly, které nacházely i na svých pozemcích třeba při kopání studní, ke zpeněžení do Budějovic nebo do knížecího mlýna na barvy, postaveného na břehu Bezdreva. Jemné jíly se totiž využívaly jako základ barev. To ale bylo vše.

Po četných zkouškách a sondách, které Vojtěch Kocourek zčásti sám provedl a jež prozkoumaly ložisko v polesí Blana, bylo rozhodnuto o stavbě nové továrny. Vznikla v 80. letech 19. století a ovlivnila Zliv téměř na 130 let.

Zajímavé je, že Vojtěch Kocourek se zapsal do historie města i jako hasič. První zápis o zlivském dobrovolném hasičském sboru je v jednacím protokolu obce ze dne 22. srpna 1898, kdy začaly přípravy ustavení sboru. V té době již ale pracoval sbor ve schwarzenberské továrně na šamotové zboží. V čele zlivského sboru tak stanul na čas Vojtěch Kocourek a ve vedení hasičů byli i další zaměstnanci továrny díky svým zkušenostem s hasičskou prací.