Nyní začíná město podle náměstka primátora Viktora Vojtka testovat interaktivní prohlídku Českých Budějovic. Na ní si prohlédnete fotografie a 360 stupňová panoramata města skrz skla 3D brýlí. „Už máme nafoceno skoro vše, později, až zmizí lešení, se bude fotit ještě třeba Dominikánský klášter,“ přibližuje náměstek.

Slibuje místa Českých Budějovic v různých historických hávech i z nezvyklých pohledů. Snímky zatím patnácti míst jsou některé pořízeny z dronu. Uvidíte interiéry radnice, černé věže a další zajímavosti. Pro město fotil David Hellenrant.

Expozice by měla být i ve vícero jazycích. Prohlídka města se bude postupně rozšiřovat a zahrnovat např.i ročníky výstavy Umění ve městě, historické objekty, Rabenštejnskou věž, místní mosty, Vrbenské rybníky, varnu Budvaru, Lannovu třídu aj. „Neobvyklou nabídku chce radnice postupně rozšiřovat. Včetně vystoupení mimo ochoz Černé věže a její virtuální prohlídky zvenku,“ zmiňuje další chystaný krok Viktor Vojtko a dodává: „Ještě chystáme doplnění o zvuk.“ Součástí budou i videa, kde by měly zaznít třeba i zvony. Náměstek předpokládá, že virtuální prohlídky najdou využití například při špatném počasí nebo u skupin turistů, kteří by se jinak třeba na zmíněnou Černou věž nedostali.

3D brýle si nasadíte nejdříve v Turistickém informačním centru od příštího týdne. Město zatím pořídilo čtvery, které si mohou návštěvníci půjčit za poplatek. Cena zatím není určena. Bude se pohybovat do 50 Kč.

Z INFA NA PIARISŤÁK

Nejpozději v květnu příštího roku si 3D brýle vyzkoušíte i v polygonální baště na Piaristickém náměstí, kde vznikne už na podzim samostatná expozice.

Bašta, kde dříve sídlila Galerie Pod Kamennou žábou, má totiž nyní podle náměstka primátora Tomáše Bouzka nového nájemce. Je jím Restaurace Solnice.

Včera město jednalo s památkáři a novým nájemcem o drobných stavebních pracích v interiéru bašty. Prostor, který je mnohem starší než Solnice, bude také dovybaven mobiliářem. „To kvůli větší autentičnosti prostoru,“ vysvětluje Tomáš Bouzek. Václav Študlar za Solnici dodává: „Chceme baštu představit veřejnosti tak, aby se líbila.“ Expozici, která bude lákat turisty, doplní právě atrakce s 3D brýlemi. Prostor dále oživí i jiný kulturní program.

Investor Solnice, firma Salinum, zvítězil s rekonstrukcí historické Solnice z roku z roku 1531 v anketě Památka roku a získala tak výhru 100 tisíc korun. Z toho polovinu rozdělí mezi centra Arpida a Bazalka, polovina připadne na opravu polygonální bašty. „Měli jsme radost a chceme, abychom mohli brzy otevřít,“ říká Václav Študlar.