Šest tvůrců kreativního obsahu v létě opět zavítá do jižních Čech, aby přes sociální sítě ukázali krásy regionu a představili jej potenciálním návštěvníkům. Letos v červenci tak dorazí třeba herec Lukáš Langmajer, bývalý Muž roku Martin Zach nebo herečka Barbora Mottlová s partnerem. Loni projekt oslovil téměř 3,5 milionu lidí na sítích.

„Jižní Čechy opravdu skýtají neskutečné množství zážitků, a to nejen pro rodiny s dětmi. Nemusíte za zážitky jezdit za hranice. Všechno máme tady a jižní Čechy jsou opravdu kouzelné a malebné. Je to jedna z nejkrásnějších oblastí, kterou na světě znám. Navíc jsou tady hrozně milí a usměvaví lidé,“ vyprávěla své pocity loňská účastnice Michaela Tomešová. Známá herečka byla loni součástí projektu 6x5 na druhou, kdy do jižních Čech v průběhu srpna dorazilo šest známých tvůrců obsahu na sociálních sítích, kteří se střídali a svým sledujícím atraktivním způsobem nabízeli vlastní prožitky z devíti turistických oblastí jižních Čech.

Obsah tvůrců loni vidělo téměř 3,5 milionu uživatelů sociálních sítích. Toto obrovské množství lidí zaznamenalo inspiraci, kam vyrazit na výlet či dovolenou v jižních Čechách. Společným pojítkem bylo a bude hashtag#jiznicechy nebo označení instagramového profilu @jiznicechy. Z výletů jednotlivých tvůrců je pro návštěvníky vytvořeno více než třicet tipů na výlet, které mohou inspirovat i vás https://bit.ly/30_inspiraci_na_vylety.

Úspěšný projekt brzy zažije další ročník, tentokrát s názvem 6x5 na třetí. Koncept se nemění, jiné bude pouze obsazení tvůrců obsahu a také datum. Místo srpna tentokrát osobnosti procestují jižní Čechy křížem krážem v průběhu července. „Opět se nám podařilo přilákat do jižní Čech atraktivní tvůrce obsahu. Je to navíc takový mix, který osloví široké spektrum návštěvníků. Ukážeme, že máme co nabídnout pro různé cílové skupiny, nebudou chybět výlety pro vozíčkáře, motorkáře, karavanisty nebo cestovatele se svými psími parťáky,“ naznačil Petr Soukup, ředitel pořádající Jihočeské centrály cestovního ruchu.

Vše zahájí hned 1. července známý herec Lukáš Langmajer. Region procestuje v obytňáku s velkou partou kamarádů a dětí. Sám se prezentuje jako herec a tulák, což napovídá o zaměření jeho výběru míst. Pomyslný štafetový kolík po něm převezmou Markéta a Magdaléna známe jako @czech_vibes, tedy kreativní dvojice zabývající se freelance videem. Milují cestování v přírodě, kde se inspirují k tvorbě.

Zájem o sport a kávu zdobí motorkářku Elišku Coufalovou, další tvůrkyni, která kraj procestuje na motocyklu. Následovat ji bude bývalý Muž roku Martin Zach s manželkou a jejich dvěma dětmi. Aktivním sportovcem zůstal i po svém úrazu a prozkoumá bezbariérové možnosti regionu. Poslední dva týdny budou patřit párům se čtyřnohými parťáky. Nejprve to bude herečka Barbora Mottlová a její partner David Pleva, a malý Chico. Program uzavřou Kačka, Patrik a zlaťák Ollie, kteří svá dobrodružství vtipně dokumentují na Instagramu a TikToku. Vše bude k vidění na profilech účastníků i profilu @jiznicechy.

Tvůrci zapojení do projektu 6x5 z jižních Čech:

Lukáš Langmajer, parta kamarádů s dětmi - @lukaslangmajer - 1. - 6. července

Lukáš je herec známý svými rolemi v divadle i filmu. Svůj život nežije jen na scéně, ale také jako vášnivý cestovatel a milovník dobrodružství. Jižní Čechy prozkoumá v obytňáku ve velké partě svých kamarádů a dětí. A jak se sám prezentuje? „Herec a tulák. Miluju dobrodružství, ať ta, která jsou na louce za domem, nebo cestou po Evropě. Hledáme komfort v nekomfortu, hledáme nové cesty i tam, kde už nejsou. Bloudíme, abychom nacházeli nové objevy na cestě i v nás. Baví nás všechno, hlavně když jsme spolu. Jsme rodina a v ní je naše síla."

Markéta Polášková a Magdaléna Fukanová - @czech_vibes - 6. - 11. července

Freelance video a foto kreativní duo Markéta a Magdaléna milují cestování, zejména v přírodě, kde tvoří většinu svých projektů – od hudebních videoklipů až po propagační videa pro turistické destinace. Cestování pro ně znamená objevování přírodních krás, které je inspirují k tvorbě. Jejich práce je vždy doplněna poutavým storytellingem, kdy prostřednictvím vizuálního obsahu vyprávějí příběhy. Jižní Čechy znají dobře, ale tentokrát se vydají na místa, která ještě stojí za prozkoumání.

Eliška Coufalová - @celiska - 11. - 16. července

Eliška už od malého škvrněte s rodiči a bratrem cestovala po krásách Čech, aby poznala, “co máme na té naší rodné hroudě”. Miluje tvoření edukativního obsahu o motocyklech, přírodu, sport, zajímavá místa, gastro podniky a hlavně kávu. Eliška pracuje jako motoinstruktorka a motocyklová novinářka. Jižní Čechy proto bude objevovat ze sedla motocyklu, čímž skvěle propojí svou vášeň k jízdě na motorce se zájmem o sport a gastronomii.

Martin Zach, manželka a dvě děti - @martinzachofficial - 16. - 21. července

Martin, Muž roku, jehož život se změnil před 15 lety, když si při skoku do vody na lyžích poranil krční páteř a byl upoután na vozík. Před úrazem byl aktivním sportovcem a ani poté se nevzdal své vášně pro pohyb. Dnes věnuje nejvíce energie svým dětem – pětiletému synovi a dvouapůlleté dceři. Miluje jízdu na handbiku a soutěží v paraatletické disciplíně hodu kuželkou. Jeho srdce patří i cestování. V jižních Čechách ověří bezbariérové možnosti a vyžití pro rodiny s dětmi.

Barbora Mottlová, David Pleva + pes - @bara_mottlova, @david_pleva - 21. - 26. července

Barbora je herečka, zpěvačka, modelka a moderátorka. Začínala jako modelka, ale později se vrhla do herectví. Můžete ji znát z televizních seriálů Ordinace v růžové zahradě, Ulice nebo Cesty domů. Barbora je proslulá svou energií a charismatem, které přináší do svých rolí. Do jižních Čech dorazí se svým partnerem Davidem, který posiluje od svých 12 let, a teď pracuje jako osobní trenér a instruktor fitboxu, TRX a kruhových tréninků. David se může pochlubit 2. místem na mistrovství Evropy v naturální kulturistice a 3. místem na světové soutěži Men Super Model World. Oba milují aktivní dovolenou a přírodu. Svoji návštěvu jižních Čech spojí s gastrozážitky a ukážou, jak lze trávit volný čas v našem regionu ve dvou.

Kačka, Patrik a Ollie (pes) - @kate_a_ollie - 26. - 31. července

Kačka a její přítel Patrik milují cestování a jejich věrného zlaťáka Ollieho berou všude, kde to jen jde. Své dobrodružství vtipně dokumentují na Instagramu a TikToku. Všichni tři rádi podnikají výlety do přírody nebo si užívají posezení v městských kavárnách. V jižních Čechách byli Kačka s Patrikem zatím jen jednou, a to bez Ollieho, pro kterého bude tato návštěva premiérou. Těší se na objevování dogfriendly míst a ukážou, že jižní Čechy jsou skvělou destinací pro cestování se čtyřnohým parťákem.

