/VIDEO/ Mrazivé počasí láká k bruslení na zamrzlých vodních plochách i na Jindřichohradecku. Led je sice na většině rybníků dostatečně silný, vše ale může změnit přicházející obleva, kterou avizují meteorologové. Jindřichohradečtí profesionální hasiči proto v uplynulých dnech nacvičovali záchranu člověka propadlého ledem. Podobných případů řeší během zimy vždy několik. Podle hasičů jsou ale lidé rozumnější a riskují méně.

Hasiči nacvičovali záchranu probořených | Video: Jana Urbanová

K nácviku záchrany probořeného posloužil rybník Pazderna na okraji Jindřichova Hradce. Hasiči si na zamrzlé ploše vyzkoušeli jak roli probořeného, tak i několik metod jeho záchrany.

„Zachraňovali sami sebe pomocí bodců bez lana, poté ve dvojicích jeden demonstroval tonoucího a druhý ho zachraňoval pomocí smyčky lana s gumovou chráničkou, která plave. Zkoušeli jsme i záchranu pomocí žebříku, který se podsune pod tonoucího nebo speciálních nosítek,“ popsal některé způsoby vyprošťování Marek Koláček, hasič a instruktor záchrany z vody s tím, že netrénovaný člověk vydrží v ledové vodě maximálně v řádu minut. „Tělo postupně začne tuhnout a už nemá energii, aby se dokázalo dostat ven z vody. Člověk je bezvládně zavěšený na ledu a má promodralý obličej,“ přiblížil.

Zdroj: Jana Urbanová

Hasiče před ledovou vodou o teplotě lehce nad nulou chránil speciální oblek. Bez něj si pak záchranu pouze v běžné hasičské uniformě na vlastní kůži hned dvakrát vyzkoušel Martin Laudát. „Čekal jsem to horší, na první pokus je ta koupel docela příjemná, druhý skok do vody už byl výrazně horší. Dá se to vydržet tak do minuty, člověk postupně přestává cítit prsty. Hodně nepříjemný pocit pak je, když v mokrém oblečení vyjdu ven z vody,“ vypověděl Deníku své dojmy z ledové koupele hasič, který se podle svých slov nijak neotužuje.

Pokud už dojde k nejhoršímu a led se pod námi proboří, odborníci radí hlavně nepanikařit. „Je potřeba rozpažit, aby člověk nezajel pod hladinu a opřít se rukama o led. Hlavně se nesnažit ruce a celé tělo napřímit nad led, ale spíše rozložit svojí váhu na okraj ledu a pomocí kopání nohou a přitahování rukou se pak dostat na pevnější led,“ poradil Marek Koláček. Důležité je podle něj nezapomenout volat o pomoc.

„Kolemjdoucí pak může vzít například větev nebo tažné lano z automobilu a plazením po ledu ho tonoucímu podat nebo hodit,“ doplnil instruktor hasičů. Kdo se vydá bruslit na neprověřenou plochu, může si sebou pro jistotu vzít například šroubovák, který v případě nouze může zaseknout do ledu a vytáhnout se s jeho pomocí ven z vody.