České Budějovice – Spolkový dům Slávie nakonec město opraví ve své režii.

Kulturní dům Slávie se dočká rekonstrukce. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Rekonstrukce kulturního domu Slávie se neuskuteční za účasti soukromého kapitálu pomocí tzv. koncesního řízení, jak se původně plánovalo. Z této varianty nakonec definitivně sešlo. Potvrdil to náměstek primátora Tomáš Bouzek, v jehož působnosti je majetek, památková péče či Správa domů. „Koncesní řízení tato koalice nepovažuje za šťastné, město by se tím vzdávalo rozhodnutí o tom, co se bude ve spolkovém domě dít,“ myslí si Tomáš Bouzek.