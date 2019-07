Proměny zadovské chaty Mládí

Zadov/České Budějovice – Co mají společného Mladá Garda, chata Mládí a SKI Apartmány Zadov? Mnohé. Jsou to tři různé názvy, které vystřídalo jedno ubytovací zařízení, o němž se v posledních dnech živě debatuje. Jak jsme již informovali ve včerejším vydání Deníku, krajská rada připravuje rekonstrukci rekreačního objektu za necelých osmdesát milionů. Zvažovanou investici ale kritizuje opozice včetně Martina Kuby (ODS). Ten se domnívá, že takovou rekonstrukci by měl namísto samosprávy dotovat investor a komerční provozovatel chaty.

Chata Mládí za Zadově. | Foto: Deník/ Jana Vandlíčková

Ubytovací zařízení nyní spravuje krajská příspěvková organizace nazvaná Krajské školní hospodářství. Ta byla založena v roce 2014 a hospodaří hlavně na 236 rybnících o celkové výměře 1434 hektarů a na 1400 hektarech lesní půdy. I před revolucí patřila tehdejší zotavovna Mladá Garda pod školství. Potvrdil to syn bývalého správce Karel Grabmüller mladší. „Chata sloužila hlavně pro tábory, zájezdy, školení. I já jsem tam krátce pracoval. Jako kuchař a správce. Jezdily tam děti z celé republiky na zdravotní pobyty, bývali tam nevidomí, hluchoněmí. Záchody byly na patře, bydlelo se v pokojích po pěti. Vařilo se jedno jídlo pro všechny. Většinou byla chata obsazená celoročně,“ vzpomněl. Chystaná oprava chaty Mládí rozdělila kraj Přečíst článek › V současnosti je možné se zde ubytovat například v jednolůžkovém pokoji za příjemných 350 korun na noc. Ubytovna je přejmenovaná na SKI Aparmány Zadov a vedoucím objektu je bývalý ředitel Národního parku Šumava a současný šéf Turistického spolku Lipensko Jiří Mánek. O současném stavu chaty řekl: „Vím, že se má rekonstruovat, ale projekt neznám. Stav je takový, že chata skutečně opravu potřebuje. Od doby, kdy jsme tam jezdili jako děti, k podstatné rekonstrukci nedošlo,“ řekl. Galerie 30 fotografií v galerii ›







Autor: Radka Doležalová