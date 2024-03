V estonském Tallinnu se v chladném Finském zálivu konalo mistrovství světa v zimním plavání organizované International Winter Swimming Association. Českou republiku už podruhé reprezentoval i budějovický oddíl Otužilci Promrzlé pyjavice.

Budějovičtí otužilci od Malše založili vlastní oddíl v roce 2021 a hned svou první účastí na loňském Mistrovství světa v zimním plavání ve Slovinsku na jezeře Bled získali devět cenných kovů. Na Bled se v lednu 2023 sjelo 31 zemí světa a plavalo téměř 400 plavců. V letošním ročníku světového šampionátu byla konkurence mnohem větší, do Tallinnu přijelo téměř 1400 plavců ze 40 zemí světa. Finanční náklady pro letošní účastníky byly také o mnoho vyšší než v loňském roce, proto se ho z oddílu „Promrzlých pyjavic“ zúčastnily pouze tři plavkyně: Libuše Švrčková, Pavla Vinzensová a Markéta Čápová.

Děvčata byla připravena na 12 startů. Podmínky soutěže byly velice náročné, plavalo se v plavecké aréně, která byla vytvořena na mořské hladině. Průměrná teplota moře v tomto období v Tallinnu se pohybuje kolem nuly. Organizátoři každé ráno bojovali se zamrzlou hladinou plavecké arény, rozbíjeli led a snažili se celý soutěžní prostor vyčistit od ledové tříště. Naštěstí bylo po většinu šampionátu slunečné počasí, i když foukal ledový vítr. Teplota vzduchu se pohybovala od -2 °C do 2 °C, teplota vody v plavecké aréně měla díky slunci kolem 1,5 °C.

Zkušená a nejstarší plavkyně Libuše Švrčková si chladnou vodu v Tallinnu vyzkoušela už v prosinci 2022, kdy se do těchto míst vypravila na světový pohár. Byl to její již třetí světový šampionát. Libušin první soutěžní den ale nedopadl šťastně, lékaři jí naměřili vysoký tlak a zakázali jí soutěžit. Další den už naštěstí zdravotní prohlídkou prošla, a to se vyplatilo. Pro svůj budějovický oddíl vybojovala dvě stříbrné medaile v kategorii žen 65 – 69 let. Zadařilo se jí na nejdelší trati 450 m a 100 m volným způsobem. Na 50 m volným způsobem skončila o dohmat čtvrtá.

Další plavkyně Pavla Vinzensová byla na světovém šampionátu poprvé. Plavala v kategorii 45 - 50 let, která byla opravdu nabitá. Pavly výkony byly vynikající, její časy byly lepší Budějovické plavkyně se zúčastnily mistrovství světa v zimním plavání v estonském Tallinnu a dosáhly velkých úspěchů.Zdroj: Promrzlé pyjavicenež časy mladších medailistek. I tak skončila na trati 100 m a 450 m volným způsobem na 4. místě (vždy o pouhou vteřinu), na trati 200 m volným způsobem doplavala pátá. Svoji chvíli slávy zažila na trati 100 m prsa a vyplavala si svým výkonem bronzovou medaili.

Markéta Čápová byla na světovém šampionátu již potřetí a soutěžila také v kategorii 45 - 50 let. Na tratích 100 m prsa a 200 m prsa doplavala sedmá, na trati 100 m volným způsobem jedenáctá. Celkem tedy budějovické plavkyně dovezly tři medaile (0-2-1). V Českém poháru zimního plavání jsou „Pyjavice“ ze 40 aktivních oddílů v ČR na 6. místě, do konce sezóny je čekají ještě čtyři soutěže.

V sobotu 23. března budou Pyjavice pořadateli druhého ročníku soutěže „Na soutoku Malše a Vltavy“ v srdci Budějovic. Soutěž bude probíhat od 12 do 15 hodin na Sokolském ostrově, plavci budou mít možnost plavat v Malši na tratích 100 m, 250 m, 500 m, 750 m a královských 1000 m. Oddíl pro plavce zajistil teplé zázemí se šatnami v areálu plaveckého stadionu.

