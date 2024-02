Propad starého grafitového dolu vyděsil občany Hůrky i chataře 12. prosince, na místo obratem vyrazili báňští záchranáři. Že se v minulosti v oblasti těžila právě tuha, je podle starosty Horní Plané Petra Šimáka všeobecně známá věc. „Tento propad byl ale výjimečný, dlouho se tu něco podobného nestalo. Naštěstí nevznikly žádné škody a hlavně nikdo nedošel k úhoně. Nevíme ani o tom, že by do propadu spadlo nějaké zvíře,“ řekl s úlevou. „Nicméně celá Hůrka je poddolovaná, takže riziko, že by se někde mohl objevit další propad, tu bude existovat vždycky. Musím ale říct, že báňská záchranná služba se o něj postarala velice rychle, maximálně zabezpečili prostor a my jsme s jejich akcí velice spokojení.“

K propadu došlo v chatové oblasti za pilou, na cestě mezi ploty a v těsné blízkosti elektrické kapličky. „V místě je evidováno staré důlní dílo. Dle databáze České geologické služby (ČGS) se jedná o jámu Vilemína, která v minulosti, před vybudováním vodní nádrže Lipno, sloužila k těžbě grafitu a byla přibližně 60 metrů hluboká,“ přiblížila podrobnosti Hana Volfová, specialista komunikace ze státní podniku DIAMO, pod který spadá Závodní báňská záchranná stanice Libušín, která propad sanovala. „Z podnětu Ministerstva životního prostředí, které ze zákona řeší nebezpečné stavy na starých důlních dílech, jsme na místě provedli havarijní zásah, jehož hlavním cílem bylo prozkoumání, zdokumentování a dočasné zabezpečení propadu.“