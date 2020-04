Nejsilněji se zatím tlak na propouštění projevuje v hotelích a restauracích.

Na jihočeská pracoviště Úřadu práce ČR se přišlo zaregistrovat v březnu celkem 1 970 nových uchazečů o zaměstnání. Jde o meziroční nárůst jen o pět procent a o 72 lidí. Většina nových příchozích do evidence pracovala přitom v pohostinství, službách a cestovním ruchu. „Je třeba ale také dodat, že řada zaměstnavatelů uvádí, že po skončení bezpečnostních opatření příjme propouštěné zaměstnance zpět,“ dodal k tomu Jiří Beran z krajské pobočky Úřadu práce ČR.

Kromě toho, že velký nárůst nezaměstnanosti se zatím nekoná, nemá navíc Úřad práce od velkých zaměstnavatelů zatím hlášena ani žádná velká propouštění. A naopak má zatím stále co nezaměstnaným nabídnout. „Obecně lze potvrdit, že poptávka po nových zaměstnancích je na jihu Čech stále na vysoké úrovni. K 31. březnu bylo evidováno celkem 18 335 volných pracovních míst,“ vysvětlil Jiří Beran. Mezi nabídkami volných míst přitom byly i stovky pozic pro kuchaře a číšníky a servírky.

Celková nezaměstnanost v Jihočeském kraji byla na konci března 2,4 % a oproti konci února se snížila o dvě desetiny procenta. Hospodářská komora ČR informovala, že zatím pouze 7 % respondentů průzkumu mezi jejími členskými firmami prozatím zmínilo, že muselo v současné situaci přistoupit k propouštění. Nejčastěji se to týkalo právě pohostinství a cestovního ruchu.

V prachatickém Hotelu Parkán měli poslední ubytované 10. března. Od té doby má hotel zavřeno a přišel tak o veškeré tržby a zatím se je nepodařilo nijak nahradit. Pracují tu ale na údržbě. To, že vláda uvolnila ubytování v hotelích pro lidi cestující za prací, jim zde nepomohlo, protože tento typ klientely nemají.

„Hotel provozuji jako OSVČ od roku 1993. Vládní pomoc sice nenahradí reálné tržby, jsem za ní ale vděčná. Momentálně jsem využila nabízený odklad splátek hypotéky na tři měsíce a odpuštění odvodů sociálního a zdravotního pojištění také vítám. Ostatní uvidíme, jak bude fungovat,“ řekla provozovatelka prachatického Hotelu Parkán Lenka Křivánková Hlaváčová. „O propouštění neuvažuji. Čeká nás doufám letní sezona a spolehlivých zaměstnanců se člověk nezbavuje. Doufám, že všichni tuhle dobu ve zdraví zvládneme a opravdu bude líp,“ dodala.

Strakonický hotel Švanda Dudák se pak například potýká s březnovým propadem tržeb o 58 procent a v dubnu o 97 procent. Část tržeb se pokusil získat tím, že otevřel tento týden okénko na prodej jídel a také rozvoz jídel. Zatím tu prodávají odhadem dvacet procent jídel z toho, co dříve. Se státní pomocí to podle Václava Dorta z hotelu není snadné. „Pro úvěry se musíte propracovat účastí v COVIDu-II. První tři hodiny 700 firem z celé republiky a odpoledne ještě dalších asi tisíc. Záruka 5 miliard - prvotně avizovaná záruku 900 miliard. Obrázek si udělá každý sám. Kurzarbeit má být část března a do konce dubna a co dál? Snažíme se lidi udržet, ale jak dlouho, to je otázka,“ řekl.

Na Lipensku se hotely potýkají ve velkém s tím, že tu stornují zájezdy především zahraniční hosté. „Náš kemp s kapacitou 600 lůžek je ze 70 procent obsazený zahraniční klientelou. Kontakty léta budujeme. Nyní jsme za jediný den zaznamenali zhruba sto žádostí o storno, jako přímou reakci na prohlášení o uzavření hranic. A to až do konce roku,“ uvádí Hanne Wilzing, provozovatel kempu ve Frymburku.

Že by přitom rychle čeští turisté nahradili zahraniční, se zatím nezdá. „Viděl jsem v televizi reportáž z Krkonoš, kde si hoteliér pochvalovat četné rezervace Čechů na léto. To u nás rozhodně potvrdit nemohu, zaznamenali jsme jednotky rezervací. A to je rozhodně méně, než je standardem v jiných letech," řekl Vladimír Šlégr z hotelu Svatý Tomáš na pravém břehu lipenské nádrže.

Podle odhadu ekonomů přijde růst nezaměstnanosti v dubnu a prognózy nejsou dobré. Podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy lidé a firmy v březnu hlavně vyčkávali a snažili se zorientovat ve značně nepřehledné situaci. V dubnu to už ale podle něj bude jinak. „Tuzemský trh práce se otřese jako už dlouho ne, zejména pak oblast turistického ruchu, některých služeb či automobilového průmyslu. Míra nezaměstnanosti stoupne úrovni k pěti až šesti procent, v dalších měsících roku se pak může přiblížit k desetiprocentní hranici. Míra nezaměstnanosti by tak byla vyšší než v nejhorší etapě světové finanční krize z doby před deseti lety,“ řekl Lukáš Kovanda. Problémem většiny současných prognóz ale je, že jsou krajně nejisté, protože s podobnou situací nejsou zkušenosti.