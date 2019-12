Teplotně nadprůměrný by mohl být letošní prosinec. Podle Evy Plášilové z Českého hydrometeorologického ústavu je to možné, pokud vydrží současný ráz počasí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Marie Michaleová

V uplynulém týdnu bylo zlomeno několik kladných teplotních rekordů a nad nulou by se měla rtuť pohybovat i 23. prosince a v nejbližších dalších dnech. Ráno čekají meteorologové obvykle od 2 do 5 °C a přes den 4 až 7 °C. Má být oblačno se srážkami nad 800 metrů sněhovými. Ve druhé polovině týdne by mohlo sněžit už kolem 500 metrů nad mořem.