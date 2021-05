Jak vysvětluje mluvčí magistrátu Jitka Welzlová, na prvním místě se ve veřejné soutěži projektu pod názvem "Regenerace lokálního centra u Juvelu" umístila společnost gogolák + grasse s.r.o. z Prahy.

„Město k podání nabídek vyzvalo pět dodavatelů, nabídku podali čtyři,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec. Do plánované obnovy uvadajícího náměstí měli možnost promluvit i lidé, kteří zde žijí, a to prostřednictvím dotazníku a také na veřejném setkání. Celkem se jich aktivně zapojilo 279. Většina z nich náměstíčkem prochází téměř denně už několik let, místo detailně znají a mají i jasnou představu, jak by se dalo vylepšit. Svůj názor řekli i majitelé dotčených objektů a provozovatelé místních podniků.

„Nyní bude následovat vypsání veřejné zakázky malého rozsahu zadáním jednomu dodavateli na dopracování navazujících projektových prací s vybraným dodavatelem, tedy s architektonickou kanceláří gogolák + grasse s.r.o,“ dodává náměstek.

Lokální centrum u Juvelu je pěší zóna, kam mají auta vjezd zakázán, a to bez výjimek. To komplikuje zásobování i případný vjezd záchranných složek. Jak vyplynulo z uskutečněného jednání s obyvateli lokality, lidé by na místě chtěli zachovat pěší zónu, funkčnost a vzdušnost daného prostoru tak, aby sloužil různým věkovým kategoriím, dále by ocenili lepší mobiliář, zejména lavičky a odpadkové koše.