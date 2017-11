Proti autobusům v Krajinské padly první oficiální námitky

České Budějovice – Zkušební provoz MHD je podle podnikatele Karla Pražáka obcházením zákona.

Od 1. listopadu začala jezdit linka 24 na náměstí Přemysla Otakara II.Foto: Deník / Klára Skálová

První oficiální námitky už padly v Českých Budějovicích proti zavedení autobusové linky číslo 24 do centra města. Ale u magistrátu neuspěly.

Novou linku městské hromadné dopravy (MHD) chystala radnice jako součást dopravních změn na Pražském předměstí. Majitelé některých domů v centru ale měli obavu, že jim provoz může poškodit objekty. Proto se přihlásili do řízení, které mělo povolit například zřízení nových zastávek na náměstí. Podle Karla Pražáka, kritika nové linky MHD, chtěli dosáhnout toho, že autobusy nevyjedou. V řízení zatím nebylo rozhodnuto. Autobusy už ale vyrazily do ulic ve zkušebním provozu. Karel Pražák i proti němu podal písemně námitky, ale dostal z radnice odpověď, že je vše v pořádku.

Krajské město zřejmě čeká o provoz nové linky městské hromadné dopravy v centru města, na které už byl zahájen zkušební provoz, vleklý spor.

Podle podnikatele Karla Pražáka je dokonce zahájení zkušebního provozu na lince 24 obcházením zákona. Karel Pražák si myslí, že magistrát zahájil alespoň zkušební provoz kvůli tomu, že není jisté, jak dopadne spor o trvalý provoz. Radnice ale pochyby o nové lince odmítá.

Nová linka městské hromadné dopravy, kde jezdí menší autobusy, vede ze záchytného parkoviště v Jírovcově ulici na náměstí Přemysla Otakara II. Náměstí a historické centrum jsou ale památkovou rezervací, kam je zakázán vjezd vozidlům o hmotnosti nad 3,5 tuny. To je také hlavní argument majitelů některých historických objektů proti nové lince. Malé autobusy uvedený limit dvakrát až třikrát překračují a jezdí zde na výjimku. A podle několika majitelů domů, mohou otřesy způsobené jízdou vozů MHD ohrozit statiku domů. Magistrát však obavy o domy odmítá. Podle náměstka primátora Františka Konečného nemůže dojít k ohrožení objektů, pokud sami vlastníci v minulosti nedělali úpravy ovlivňující statiku domu.

A František Konečný odmítá i to, že by zkušební provoz na lince byl porušením zákona. „Provoz byl řádně povolen, s předstihem oznámen a má všechna potřebná zákonná stanoviska,“ zdůrazňuje František Konečný. Šéf dopravního podniku Slavoj Dolejš v souvislosti s linkou 24 připomíná, že Krajinskou v minulosti jezdily třeba tramvaje.

Podle Karla Pražáka, který se mimo jiné odvolává na starší stanovisko Národního památkového ústavu, však autobusy do centra města nepatří. „Připravujeme další právní kroky,“ říká Karel Pražák a naznačuje, že neúspěchem prvních námitek podaných na radnici spor určitě neskončí.