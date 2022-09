Podle společného memoranda Jihočeského kraje, Českých Budějovic a Ředitelství silnic a dálnic ČR by měl zjednodušit a ulehčit dopravu v této části města. Vzbudil ale kritiku některých obyvatel lokality. Ti založili spolek Za klidnou Papírenskou, obrátili se otevřeným dopisem na vedení kraje a včera dorazili i na jednání zastupitelstva v jihočeské metropoli.

Dotazy k mostu

Dvě tváře má českobudějovická Lidická třída. Ráno o víkendu široká komunikace bez aut. V pracovní den plná vozidel. Na snímku při nedávné uzavírce křižovatka Lidické třídy a Papírenské ulice, do níž by měl ústit plánovaný nový most přes Vltavu.Zdroj: Deník/Edwin OttaZa spolek se například Karel Kotalík zeptal na to, jestli se vedle dálnice D3 a Jižní tangenty neplánuje něco podobného i v souvislosti s chystaným mostem a připomněl, že před lety podobný projekt zahrnul i přemostění Malše. Jiří Měšťan, další kritik projektu, pak vyjádřil pochyby, jestli nový most u papíren skutečně sníží zátěž jinde.

Hejtman a také českobudějovický zastupitel Martin Kuba uvedl, že most je řešením dopravy z pohledu aglomerace o 120 000 obyvatelích. „Někde se ta doprava pohybovat musí,“ řekl Martin Kuba a připojil, že už má sjednaný termín se zástupci spolku, protože je připraven na debatu s nimi. A doplnil, že most bude mít jen vnitroměstskou funkci, protože už bude hotova dálnice nebo Jižní tangenta.

Kratší cesta do práce třeba pro zaměstnance nemocnice nebo pro kamiony do papíren. To by měl nabídnout nový most v Českých Budějovicích, který Jihočeský kraj, město České Budějovice a Ředitelství silnic a dálnic ČR plánují přes Vltavu naproti Litvínovicím.

Od sousedů: Česká horolezkyně zahynula v Jižním Tyrolsku

Opakovaně na zastupitelstvu

Někteří obyvatele dosud relativně klidné lokality kolem papíren a nemocnice ale novou stavbu vidí jako hodně problematickou. „Já už jsem tady vystoupil asi pětkrát od roku 2002. Nabízely se zde různé varianty, některé opravdu zavrženíhodné,“ upozornil na jednání zastupitelstva například Vladimír Uhlíř na to, že projekt další komunikace přes řeku se objevil už několikrát. Vzápětí Vladimír Uhlíř doplnil, že za asi nejhorší považoval záměr vést dopravu přes řeku a pak kolem nemocnice a Schneiderovou ulicí směrem k Malému jezu.

Následně obyvatel lokality poukázal na to, že chybí dopravní pokračování z Papírenské ulice dál východním směrem, takže podle něj auta, která přejedou řeku, jen zahustí už dnes vysokou frekvenci dopravy v Lidické třídě nebo ulici Boženy Němcové. „Smysl by nový most měl, kdyby Papírenská šla dál, ale nejde,“ zdůraznil Vladimír Uhlíř a připojil, že se zatahuje zbytečně další doprava tam, kde je dnes klid. Dodal, jak dnes podle jeho mínění vypadá dopravní situace – lidé ze Včelné se chlubí, že tam mají krásné bydlení a do města, že si dojedou autem.

Záchytná parkoviště

„Chybí vize, my jsme apelovali opakovaně, že se mají vyčlenit místa na okraji města pro parkování,“ zmínil Vladimír Uhlíř s tím, že záchytná kapacitní parkoviště s návazností na MHD na hlavních tazích chybí městu už dlouho. Zalitoval i malé obliby cyklodopravy ve městě. „V Kodani se nestydí 70 % lidí jezdit na kole. Tady nemůžeme pustit lidi na silnici. Já z Rožnova jezdím do města jen na kole,“ uzavřel Vladimír Uhlíř.

OBRAZEM: Tomáš Klus bavil v centru Budějovic diváky

Odpočinková zóna

Sousedy přišel podle svých slov podpořit i Martin Novotný z Havlíčkovy kolonie. „Je čas zastavit se, zamyslet se,“ řekl Martin Novotný a doplnil, že kdyby se v Budějovicích udělaly cyklopruhy a buspruhy, jak doporučoval cyklogenerel třeba pro Mánesovu nebo Pražskou, dopravu by to výrazně ovlivnilo ve prospěch průjezdnosti.

Za mladší generaci vystoupila Rozálie Kloseová, která zdůraznila hodnotu relaxační zóny u řeky, která by byla ztracena ve chvíli, kdy se zde postaví nový most. „Je skvělé, že nemusím jezdit za klidem někam daleko. Neznehodnocujte náš život,“ požádala Rozálie Kloseová. Další z obyvatel lokality Jan Kouba uznal, že by po novém mostě mohly jezdit kamiony rovnou do papíren a nemusely by přes Lidickou nebo Boženy Němcové. Ale zároveň podle něj existují propočty, že most přivede do Papírenské 8000 aut denně.

Podle náměstka primátora Petra Holického je ale projekt ve fázi politického rozhodování. „Je otázka, jak jsme schopni tuto poměrně náročnou investici zvládnout,“ zdůraznil Petr Holický s tím, že to není plán, který by se měl realizovat během příštích tří let.

Jihočeský hejtman Martin Kuba navíc upozornil, že kdyby se sečetly emise z aut, která musejí kvůli přejetí Vltavy od papíren až na Mánesovu ulici a udělat velké „U“, tak je to větší zátěž než při využití plánovaného nového mostu. Jihočeský kraj aktuálně zadal projektové práce na novou stavbu.