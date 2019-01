Českobudějovicko – S vyššími náklady na běžný provoz domácností musí pro rok 2019 počítat obyvatelé většiny měst na Českobudějovicku. V řádu několika korun narostla především cena vodného a stočného.

Výjimkou jsou Č. Budějovice, kde obyvatelé platí za vodu stejně jako loni. Náměstek primátora Petr Holický uvedl, že vodné a stočné s daní bude činit za kubík 73,09 Kč. I platba za odpad zůstává v Budějovicích na 680 Kč. Nově jsou navíc poplatku zproštěny děti do 1 roku.



Zato za teplo a teplou vodu průměrná budějovická rodina zaplatí asi o 500 korun ročně víc. Jde o nárůst o 3,7 procenta. „Museli jsme reagovat na výrazný růst cen povolenek na emise skleníkových plynů, jejichž cena za poslední rok vzrostla téměř čtyřnásobně,“ vysvětlil místopředseda představenstva teplárny Tomáš Kollarczyk.



V Týně nad Vltavou podražila voda o 1,8 Kč na 71,42 korun za m3. Vybrané peníze poputují dle Františka Kobery ze společnosti Vltavotýnská teplárenská do obnovy vodovodů a kanalizací.



Také teplo přijde týnské domácnosti dráž, v průměru o 7,50 korun za gigajoul. „Cena tepla v Týně nad Vltavou zůstává i přes toto navýšení pod celostátním průměrem a špatně si nestojí ani v porovnání s ostatními způsoby vytápění,“ zdůrazňuje František Kobera.



K mírnému zdražení vodného a stočného přistoupili třeba v Trhových Svinech. Za každých 1000 litrů tu místní zaplatí 67,62 korun, o 1,23 Kč víc než loni. „Sazba místního poplatku za odpad je 600,- Kč za rok. Osvobozeni jsou například děti v roce jejich narození, dále studující nebo trvale žijící v zahraničí,“ uvádí Věra Bartošová ze sekretariát starostky.



Nepatrné zdražování musí letos vstřebat také borovanské domácnosti. O 2.56 Kč za kubík vzrostla cena vodného a stočného. Mění se po čtyřech letech, kdy platby zůstávaly na stejné úrovni. Jak vysvětlil starosta Petr Jenkner, navýšení sazeb si vynutil růst cen energií, mezd vodohospodářů, ale také potřeba města investovat do obnovy vodohospodářského majetku.



O něco hlouběji do kapsy musí sáhnout i ti obyvatelé Borovan, kteří čerpají teplo z malých domovních kotelen. Kvůli nárůstu cen plynu podražilo o 10 korun za gigajoul. Pro objekty napojené na centrální zdroj tepla zůstává cena stejná.



Nadále však platí, že obyvatelé města zůstanou i letos zcela osvobozeni od poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu a to i přesto, že náklady na odpadové hospodářství, které převzalo na svá bedra město, narostou.



Úpravu ceny vodného a stočného projednávali na svém prosincovém zasedání i zastupitelé Nových Hradů. Rozhodli se zdražit o dvě koruny a pokrýt tím nejen rostoucí reálné náklady, ale také posílit příjmy fondu na obnovu vodohospodářského majetku. „Z něj bude muset město v příštích letech do modernizace sítí a zařízení investovat přibližně 3 miliony korun,“ naznačil starosta Vladimír Hokr.



O 2,30 Kč víc za kubík vody zaplatí také obyvatelé Rudolfova. Pavlína Šteklová ze správy majetku města vyčíslila pohyblivou složku vodného a stočného na 77,11 Kč, zatímco loni místní platili 74,81 korun.



Pohyb cen zaznamenají také v Lišově. „Výše vodného a stočného pro rok 2019 je 72,88 Kč s DPH za m3, v loňském roce byla cena 70,61 Kč. Cena tepla pro rok 2019 je ale stejná jako v roce 2018 a to ve výši 680 Kč/GJ bez DPH,“ informoval Daniel Faktor z odboru hospodářské správy městského úřadu.



Ve Zlivi zůstávají podle starosty Petra Ferebauera všechny poplatky ve stejné výši jako loni. „Například odpad vyjde na 400 korun,“ nastiňuje.



Stovku ročně za odpad dál platí Hlubočtí, mírně narostla cena vodného a stočného kvůli potřebě stavby nové čistírny odpadních vod za zhruba 50 milionů korun.