Pro dotaci na první půlrok fungování Kotvy ještě pod současným nájemcem ale zvedla ruku velká část přítomných zastupitelů. Nový nájemce by mohl začít provozovat kino, pokud výběrové řízení bude bez komplikací, od druhé poloviny příštího roku, aby po prázdninách mohl začít podzimní sezonu.

Proto vedení města očekává, že by kino Kotva také mohlo dostat nové náměty pro svůj chod. Přihlásit se do výběrového řízení bude moci i současný provozovatel.

Po letech by mohlo mít kino Kotva v Českých Budějovicích nového provozovatele.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.