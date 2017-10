Průjezd Dasným se komplikuje

Dasný - Zkouška trpělivosti řidičů. To je v posledních dnech cestování obcí Dasný na Českobudějovicku. Obnova kanalizace tu omezuje provoz v místě, které je jedno z nejproblematičtějších na trase z Písku do Českých Budějovic.

Minimálně do konce října budou auta projíždět obcí jen v jednom pruhu. Kyvadlový průjezd tu řídí semafory a hlavně v dopravních špičkách se tu tvoří kolony. Ty jsou kromě časové náročnosti také důvodem dopravních nehod. Jedna taková se stala ve středu ráno. Řidič auta nedobrzdil a narazil do vozidla stojícího v koloně před ním.



„Stará kanalizace byla v havarijním stavu, postupně ji opravujeme. Nyní došlo na úsek, který se dotýká komunikace I/20,“ vysvětlila starostka obce Ludmila Kahounová. Práce začaly ve středu 11. října a potrvají, pokud vše půjde rychle, až do konce října. Nejpozději bude na hlavním průjezdu obcí vše hotové do 10. listopadu. Celkové náklady na opravu činí dva miliony korun. Z toho 700 tisíc hradí Jihočeský kraj, zbytek pokryje obecní úřad z vlastních zdrojů.



JEDNI TRPÍ, JINÍ SE RADUJÍ

Řidiči, kteří Dasným projíždí a spěchají, se musí dočasně obrnit klidem a pevnými nervy. Občané, kteří tu žijí, si ale stav pochvalují. „Průjezd obcí je pomalejší, je v tom díky semaforům systém a řád. Lidem se lépe přechází. Omezení je kvůli pracím od osmi hodin do čtyř odpoledne. Pak už je provoz zase normální,“ vysvětlila Ludmila Kahounová. Navíc se prý řada dopravců snaží čekání v koloně vyhnout a náročný úsek objíždí například kolem nedalekých Munických rybníků.



Dasný dlouhodobě usiluje o výstavbu obchvatu, který by zatěžující průjezd osobních i nákladních aut dostal mimo střed obce. V minulém roce tu lidé dokonce proti provozu veřejně protestovali. O odklonu dopravy se jedná ale už dlouhou řadu let a stále není vyhráno. „Pokud všechno půjde dobře, mohlo by se s výstavbou prý začít do pěti let. V současnosti se snažíme získat pro obec semafor, který by umožnil bezpečné přecházení, i to je úředně velmi složité,“ řekl místostarosta obce Dasný Jaroslav Michal.