Prut na ryby, medvěd, koloběžka i sada hrnců. Dětem zářily oči díky nadaci

Redakce

Sedmadvaceti dětem z Dětského domova v Boršově nad Vltavou splnila přání Nadace Jihočeské naděje hejtmana Martina Kuby. "Právě tam jsme před lety začínali. Za ty roky už jsme objeli všechny dětské domovy v kraji. Každý rok jiný," říká Martin Kuba. Všechny děti vždycky napíšou dopis Ježíškovi s tím, co by si nejvíc přály. "A my se snažíme, aby to pod stromečkem opravdu našly. Tyhle děti totiž většinou dostávají, co si někdo myslí, že by potřebovaly, ale málokdy to, co si opravdu přejí," dodává hejtman.

Prut na ryby, medvěd, koloběžka i sada hrnců. Dětem zářily oči díky nadaci. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek