Hlavní vlakové nádraží České Budějovice

Nad hlavním vchodem do opravovaného českobudějovického vlakového nádraží už sice visí nové hodiny, ale cestující tudy na nástupiště ještě nesmějí. Chodí vedlejším vstupem. Dočkají se však v nejbližších týdnech. A do budoucna se připravuje i podchod do Suchého Vrbného.

„Hlavní část prací skončí na konci ledna, hned na začátku února plánujeme slavnostní otevření. Dokončovací práce budou probíhat dál, ale již se nebudou týkat prostor pro cestující,“ říká tiskový mluvčí Správy železnic Jan Nevola k závěru generální rekonstrukce.

Rekonstrukce českobudějovického vlakového nádraží.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Objekt se ale bude muset obejít bez nádražní restaurace. „Důvodem je nezájem provozovatelů gastro provozů, kteří v současnosti preferují spíše rychlé občerstvení v menších obchodních jednotkách,“ uvedl Jan Nevola. Doplnil výčet provozoven, které v nádraží poskytují nebo budou poskytovat služby: Království chlebíčků, Coffee & More (kavárna s posezením a pizza), pekařství Hello, Bread & Co – fresh produkty, Pont To Go + minit a Relay (už je v provozu). „Všechny tyto koncepty poskytují různou formou občerstvení. Zahájení provozů bude postupné, a to v závislosti na harmonogramu stavby,“ připojil Jan Nevola.