České Budějovice - Školáci mají za sebou první týden v lavicích. Připomeňme si, jak start vyučování po prázdninách prožily děti v českobudějovické ZŠ a MŠ L. Kuby.

První školní den na ZŠ a MŠ L. Kuby v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/Radek Gális

Třeťákům, těm je tu hej, ty nikam nezablouděj… Umáčení Zdeněk a Adélka Chvalovi ze ZŠ a MŠ L. Kuby v Českých Budějovicích si užívají začátek školního roku již potřetí, a tak mazácky zamíří chodbami do svých šaten. „Trošíčku jsme se těšili," říká za oba sourozence rozesmátá Adélka, než zmizí v chodbě.

Jenže pro prvňáčky, kteří se trochu bojácně drží za ruce rodičů, babiček a dědečků, je spleť chodeb a schodišť v rožnovské škole něčím novým a neznámým.

Je prvního září ráno, osm hodin, a tři první třídy jsou už plné zvědavých napjatých dětí, kterým to začalo.

„Letos máme 79 prvňáčků," prozrazuje hrdě ředitel školy Miroslav Kůs. Celkem zde mají tento školní rok v pětadvaceti třídách 630 žáků a dalších 70 dětí je v mateřské škole.

Motivaci s povidly

Ředitel stojí u vchodu a vyhlíží primátora Juraje Thomu, který přiváží do školy koláče, prvňáčkům pro povzbuzení.

„Vzpomínám si na svou první učitelku, kterou byla Mária Kováčová," vrací se primátor do dětství a do své první třídy daleko pod Zoborom. Pak s koláči na rukou vstupuje do I. A, kde má letos učitelka Markéta Helebrantová na starosti 26 vykulených školáků.

„Přinesl jsem vám první den takovéhle dva krásné koláče, které pak s paní učitelkou rozkrájíte a společně sníte," vítá se s dětmi Juraj Thoma a ptá se, kdo se na školu těšil. Zvedá se les rukou. Primátor vyzvídá, kdo dnes vstával v sedm nebo už dokonce v šest hodin, a vybírá hlásící se Jirku s Kačenkou, aby koláče podrželi.

„Když paní učitelku ani rodiče nebudete zlobit a v červnu uslyším, že jste byla úžasná třída, tak dostanete takovéhle dva koláče i na konci roku," motivuje děti ke školním úspěchům a radí jim,aby si učení užili.

Koláče a podobný slib pak dá i dětem v sousední třídě I. B paní učitelky Ivany Hanouskové, kde se z 27 dětí darovaných koláčů ujmou před tabulí Bára s Markem. Naposledy čeká sladký doping prvňáčky v I. C, kde má učitelka Irena Pilečková celkem 26 dětí a kde koláče u tabule drží Martička s Verunkou.

Start s otazníky

Venku před třídou I. B postává Marta Dvořáková. „Přišla jsem první den doprovodit vnučku Stellinku," vysvětluje. „Do školy se moc těšila, je manuálně zručná, tvořivá a šikovná, takže jí jde výtvarná výchova, také se už začíná učit na flétnu," říká hrdě babička. „Hodně odkoukala od starší sestry Haničky, která teď jde do páté třídy," dodává a prozrazuje, že ona před desítkami let šla do první třídy na Maredův vrch v Táboře.

Před přeplněnou I. A, ze které na chodbu vypadávají zvědaví rodiče, postává i dvouletý Davídek, kterého drží za ruku maminka. „Náš Péťa se do školy docela těšil, ale nevěděl, do čeho jde," říká Erika Klímová z Českých Budějovic. „Uvidíme, co nám řekne, až skončí," usmívá se maminka.