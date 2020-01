Na svět přišel šest minut před druhou hodinou ranní a vážil 3540 gramů. Maminka se ve čtvrtek, když ji přišel navštívit primátor Jiří Svoboda, cítila unavená, vyčerpaně však nevypadala. „Porod probíhal dobře, s malým to zvládám. Je hodný, milý.“

Jméno synovi vybrala spontánně. „Chtěla jsem, aby nebylo moc české. Malý má doma pětiletého brášku Sebastiana. Sourozenec se těší na malého, ale neví o tom, že už se narodil. Protože kdyby to věděl, chtěl by být se mnou v porodnici. Nevíme, jak by to prožíval, takže je doma,“ sdělila žena z Pohorské Vsi na Českokrumlovsku.