V pátek 2. října 2020 ve 14 hodin začala hlavní část hodně neobvyklých krajských voleb. Hlasování bude ve znamení mimořádných bezpečnostních opatření. Overturu obstaralo ve středu a ve čtvrtek hlasování u zvláštních komisí, kde lístky do uren přijímali vojáci zahalení od hlavy až k patě ve speciálních oblecích. V posledních krajských volbách bylo na jihu Čech odevzdáno 183 064 platných hlasů, což byla zhruba třetina oprávněných voličů.

Budou mít Krakovčice opět účast přes 90 procent?

Při minulých krajských volbách v roce 2016 byla v rámci jižních Čech největší volební účast v Krakovčicích na Českobudějovicku. K volbám tady tehdy přišlo 26 z 28 oprávněných voličů, účast tak dosáhla hodnoty 92,86 procenta. Krakovčice si před čtyřmi lety připsaly i další prvenství – společně s obcí Buzice na Strakonicku tu byly nejrychleji zpracovány výsledky voleb, a to shodně v sobotu ve 14.29 h, tedy necelou půlhodinu po uzavření volebních místností.

Zdroj: Deník/ Jitka Davidová

Tentokrát byla první voličkou v Krakovčicích předsedkyně zdejší volební komise Lucie Brůžková. „Ještě dnes ráno jsem se definitivně rozhodovala, koho budu volit,“ řekla Lucie Brůžková poté, co vhodila svůj hlas do urny v čerstvě vymalované krakovčické hasičárně. Nikdo další z místních voličů k hlasovací schránce po 14. hodině nezamířil. „Lidi chodí v pátek vždycky až tak ve čtyři nebo v pět, když dorazí z práce,“ doplnila Lucie Brůžková.

V Záboří velkou účast nečekají

Nachystaní na volby s mnoha zvláštnostmi jsou například v Záboří na Českobudějovicku. Dopoledne probíhaly už jen poslední přípravy. Tiskly se třeba jmenovky pro členy okrskových volebních komisí - jedna z novinek. Starostku Evu Stroganovou čekala také dezinfekce urny. "Dezinfekci máme z vlastních zásob, něco jsme dokupovali," říká k volbám, které musejí například nabídnout dezinfekci voličům i ve volebních místnostech Eva Stroganová. Obec koupila i plexisklovou přepážku. "Bude sloužit při podávání občanského průkazu při identifikaci," vysvětlila budoucí předsedkyně volební komise Olga Petrášková, jinak zaměstnankyně obecního úřadu. V jedné z jeho místností se bude i hlasovat. "Přepážku jsme si objednali," říká starostka, jinak obec k běžnému úřadování plexisklovou stěnu do kanceláře nepotřebuje.

Zdroj: Deník / Edwin Otta

A očekávaná účast? "Na tyhle volby je to mizérie," říká Olga Petrášková. "Když byly volby prezidenta, to tu byla docela velká účast," dodává Olga Petrášková. Nejpočetnější zástup voličů přichází hlasovat v obecních volbách. "To se nejvíc lidí týká," naznačuje Eva Stroganová, co ovlivňuje zájem o hlasování.

V pátek byli připraveni i v nedalekém Jankově. Podle starosty Jana Jílka se volí v infocentru v Holašovicích a na obecním úřadu v Jankově. "Vstup bude po jednom," zmiňuje jedno z výjimečných bezpečnostních opatření Jan Jílek a připojuje, že obec nakoupila všechny hygienické prostředky včetně rukavic podle doporučení z ministerstva vnitra. "Dostali jsme podrobné pokyny," říká Jan Jílek s očekáváním, že vše proběhne v pořádku.

S nezvyklými opatřeními počítají i voliči, neodradila je. "Chystám se k volbám," řekl Deníku například Zdeněk Lanz z Českých Budějovic ještě před otevřením volebních místností a připojil, že výběr, komu dát hlas, měl letos jednodušší. "Tentokrát to mám jednoznačné, bývá to obtížné, ale tentokrát ne," konstatoval s úsměvem Zdeněk Lanz.

Okrsek č. 24, ZŠ Nová České Budějovice

V Českých Budějovicích do volebního okrsku č. 24, který se nachází na ZŠ Nová, přišel před čtvrtou hodinou volit i třiadvacetiletý Adam Bartuška. Nevolil zde poprvé a vybírat z volebních lístků pro něj nebylo prý těžké. "Vybíral jsem jedno z menších zel," dodává. Že by nešel k volbám kvůli nebezpečí nákazy koronavirem, prý nezvažoval. "To v žádném případě," říká.

Volební komise se zde shodla, že chodí oproti jiným volbám málo lidí. Natálie Maříková, vedoucí komise, říká: "Oproti minulým volbám je tentokrát určitě slabší volební účast." Většina z nich si krátí čas čtením, povídáním nebo dokonce koukáním na film na notebooku. Úplně poprvé tentokrát v komisi sedí Štěpán Škopek a Veronika Candrová. Všichni přítomní jsou zde samozřejmě v rouškách. "Pohodlné to není, ale taky ne neúnosné," vyjádřila se Natálie Maříková. "Musíme to respektovat, respektují to i voliči," myslí si Veronika Candrová. Zatím prý nikdo bez roušky do volební místnosti nepřišel. "Lidi jsou ukáznění, nikoho jsme nenapomínali. Dokonce si tady u nás i dezinfikují ruce," chválí Natálie Maříková.

Přichází také volič Michal Klein. On už prý ví předem, jak bude volit, na místě se rozhodovat nebude. Bojí se koronaviru? "To mě ani nenapadlo," usmívá se.

Ve volební místnosti na Pražském předměstí se dveře netrhnou

Jen, co jeden vyšel ven, druhý šel dovnitř. Tak to v pátek po třetí hodině odpolední vypadalo v jedné z volebních místností na Pražském předměstí v Českých Budějovicích.

Předseda volební komise Tomáš Smolík okrsku číslo 9, hodnotil volební účast za dobrou. "Lidí chodí hodně. Ten nával čekám tak do šesti, sedmi hodin, pak už to bude slabší," předjímal.

Zdroj: Deník/ Klára Skálová

I tady byli na voliče připraveni. "Máme gel, rukavice, náhradní roušky, kdyby náhodou někdo zapomněl," uvedl s tím, že poslat domů voliče museli v jednom případě. "Pán přišel s řidičským průkazem, což není možné," vysvětloval.

Volit do jedné ze dvou místností ve Správě domů na Pražském předměstí přišly i dámy Marie a Milena. "Já chodím volit pravidelně, beru to jako povinnost," řekla paní Marie.

Na otázku, jestli měla o svém favoritovi hned jasno, se svou kamarádkou shodně odpověděly. "To vůbec. Jasno jsme měly až těsně před tím, než jsme sem šly," smály se dámy v seniorském věku.

První den se obešel bez komplikací

První den krajských voleb se na jihu Čech obešel bez jakýchkoliv incidentů nebo mimořádných událostí. Krátce předtím, než se v pátek zavřely volební místnosti, to potvrdila Alena Karvánková ze správního odboru krajského úřadu. Podle informací z volebních místností napříč krajem odhadla, že volební účast v pátek jen mírně přesáhla hodnotu 15 procent, což je méně než při volbách do krajského zastupitelstva, které se konaly před čtyřmi lety.