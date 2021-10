Jak popsala sama iniciátorka projektu Marcela Kassai, městský holubník má hned několik výhod. „Jde především o ochranu památek a domů před trusem a hnízdy, zároveň je možné korigovat populaci ptáků a vyhnout se neetickému zabíjení,“ popsala úvodem.

Holubníky pro městské holuby fungují výborně v Německu. „Když by lidé chtěli znát realitu, stačí se podívat, na některé z videí ze zahraničí,“ upozornila Kassai.

Funkční městský holubník v německém Augsburgu, kde koncept funguje v praxi. Ptáci žijí v dobrých životních podmínkách, jejich populace je regulována člověkem. Ve městě funguje několik hlídaných holubníků, ve kterých se o holuby stará několik lidí, dostávají kvalitní krmivo i drobné kamínky, a tak neklovají fasády. Jejich vejce se vyměňují za atrapy a tím se snižuje i počet narozených mláďat. Živí tvorové tráví v holubníku 80 % života, odpadl tak i problém s ničením památek trusem, obtěžování turistů, či konzumování zbytků na ulicích.

Negativní komentáře

Mrzí ji komentáře některých lidí. „Psal mi nějaký pán, že je naivní si myslet, že by takový projekt fungoval, protože Budějovice mají odhadem deset tisíc holubů a kdybychom pro ně chtěli holubník, tak by musel být větší než náměstí,“ tlumočila negativní reakci.

Podle jejích slov však tento muž vůbec nezohlednil základní etologii tohoto druhu ptáků. „Holubi se do holubníku nebudou stěhovat přes celé město. Hejno se drží tam, kde je zvyklé“ vysvětlila.

Jeden holubník na větší město nestačí, ale může být začátkem dobré cesty, či trendu. „Lze začít v lokalitě, kde je situace nejkritičtější, jako je náměstí Přemysla Otakara II. nebo Lannova třída. Když se osvědčí jeho provoz, mohou se postupně budovat další,“ míní Marcela Kassai.

Holubi mají právo na život

Marcela Kassai je milovníci zvířat, má doma čtyři psy, tři malé čivavy zachránila z množírny. K holubům si našla také vztah. „Přijde mi nefér, že divoké zvíře najde zázemí v záchranné stanici, kočky a psi v útulcích a azylech, ale o holuby se nikdo nestará. Když je najdete někde zraněné, přijede maximálně nějaká úklidová služba a odstraní je,“ popsala smutně.

I tito odsuzování ptáci mají podle ní právo na život. „Jsou označování za škůdce, což mě mrzí,“ dodala Kassai s tím, že za války doručovali vzkazy a dosud jsou oblíbeným druhem i u řady drobných chovatelů.

Vhodné umístění

Optimální místo pro takovou stavbu by podle ní mohl být některý půdní či střešní prostor. „Někde se staví na volném prostranství ze starých přepravních kontejnerů nebo stavebních buněk. Bohužel to však není optimální, například v Kolíně nad Rýnem jej před pár měsíci někdo vypálil,“ uvedla iniciátorka projektu.

Se stavbou holubníku by klesly náklady na opravy budov, fasád i nákup ochranných bodců. „Minimalizovaly by se škody. Holubi by neseděli na římsách, sochách, ani kašně, většinu času by trávili právě v holubníku a občas by se proletěli a rozhlédli se. Jejich trus by nebyl tak agresivní, protože by dostávali krmivo pro ně přirozené,“ přiblížila.

Regulace populace

Počty vylíhnutých holoubat se regulují tak, že se jim odebírají vejce a nahrazují tzv. podkladky. „Jde o sádrové atrapy, holubi se tak dále nemnoží. Ptáci potřebují k trávení kamínky, tzv. grit, který by měli v novém domově dostatek v podobě speciálního přípravku a odpadlo by tak oklovávání a ničení fasád,“ dodala Kassai.

Svůj projekt podporuje na sociální síti a roznáší i letáky, aby se o něm občané dozvěděli. „Dělám tímto způsobem i osvětu, málokdo totiž v Čechách zná účel této stavby,“ upozornila. Kdyby se nepodařila jeho realizace za pomoci participativního rozpočtu, nevzdá se a hodlá se do budování pustit jinou cestou.

Zdroj: Youtube

Hlasovat pro projekt je možné ZDE.