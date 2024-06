Když dokončila základku a šla na střední obchodní školu, si čmárala po sešitech a všemožných papírech. „To mi vydrželo dodneška. Když jsem někde, kde mě to úplně nebaví poslouchat, kreslím si," říká Daniela. Po obchodní škole dělala ještě rok jazykovku, aby zdokonalila angličtinu. Chtěla cestovat - odjet do Ameriky, ale nedostala vízum. Prošla pak různá zaměstnání. Pracovala v kanceláři, prodávala, překládala, ale, jak říká, všude byla nešťastná a svázaná. I když malovala při práci, nebylo to ono.

Jednou její obrázek donesla kamarádka do galerie, kterou tehdy provozoval známý herec Rudolf Hrušínský mladší. Dílko se mu líbilo. A nejen jemu, protože se obratem prodalo. To byl ten podnět, aby své práce nabídla i v dalších galeriích. Její emotivní ženská tvorba si čím dál více podmaňovala široké okolí. To se tvořilo ze zakázek od soukromníků, firem či institucí.

close info Zdroj: Archiv Daniely Roule Plockové zoom_in Malířka při práci.

Jak Daniela říká, moc ráda maluje květiny. „Babička, která už se na mé obrazy dívá z nebe, mi vždy říkala, abych malovala kytky," usmívá se. „Jsou neuvěřitelné, opravdu vesmírně krásné a mne baví pozorovat jejich dokonalé stínování a nepřeberné množství tvarů. Nikdy nikdo nedokáže zachytit tu křehkou podobu a vůni. Stojí za to se ale té kráse alespoň přiblížit," dodává.

Na řadu přišly také výstavy. V posledních letech se věnuje převážně tvorbě na zakázku. Spolupracuje s Koh-i-noorem, tvoří pro ně i malované výlohy v Budějovicích. Mezi její srdeční záležitosti patří projekt Školka jako malovaná v Boršově nad Vltavou. Ta je celá barevná díky jejím malbám nejen na zdech, ale i chodnících. Novými malbami oživuje i rodinný restaurant v Hluboké nad Vltavou. Spolupracuje na akci Velikonoce na Hluboké, pro niž každoročně maluje obří kraslice. Celoroční výstava jejích obrazů se nachází v novohradské kavárně Apatyka, odkud pochází.

close info Zdroj: Archiv Daniely Roule Plockové zoom_in Z tvorby Daniely Roule Plockové.

Daniela Roule Plocková ilustrovala dvě dětské knížky, dva přebaly románu pro ženy a také nové omalovánky s jihočeskými městy a vesnicemi. Oblíbené jsou i hrnečky s jejími obrázky a také sada znamení zvěrokruhu. Dál různé záložky, pohledy a motivační karty.

„Nejraději maluji akrylem a anilinem, převážně to, co sama zrovna cítím a potřebuji vyjádřit. Takhle se cítím svobodná a šťastná. Jsem nekonečně vděčná za spoustu věrných sběratelek a sběratelů mé tvorby. Samozřejmě maluji i na zakázku, přímo na míru a duši dané osoby. A to nejen obrazy, ale také různé malby rovnou na zdech v interiérech i exteriérech," dodává.

close info Zdroj: Archiv Daniely Roule Plockové zoom_in Malířka vystavuje do 4. srpna v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni.

Se svými dětmi Amelií a Maxmiliánem žije v Českých Budějovicích. Jejím snem je mít vlastní galerii s ateliérem, kde by se mohla potkávat se širším okruhem zákazníků. „Mám spoustu nápadů hlavně na produkty týkající se Budějovic, jsem ale trpělivá a nikam nespěchám. Věřím, že vše přichází v ten správný čas. Jsem vděčná, že mohu svou tvorbou lidi pohladit po duši. To je pro mě největší odměna," uzavírá malířka.