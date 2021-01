V únoru kraj hodlá pokračovat v zakládání velkokapacitních vakcinačních center i ve zbývajících šesti okresních městech. Prachatice a Strakonice sází na sportoviště, Český Krumlov chce využít volný objekt v areálu nemocnice.

Výstaviště je podle jihočeského hejtmana a předsedy Asociace krajů Martina Kuby nejlogičtější řešení. „Očkovací centrum by v jeho areálu zatím vzniklo nejprve na zkoušku. Chceme mít totiž všechno nacvičené, abychom dokázali čtyři kritické měsíce – od března do června, dobře zvládnout,“ upřesnil.

Vakcinační strategie má 4 základní cíle:

1)Snížit úmrtnost na nemoc covid-19 v Jihočeském kraji.

2)Zabránit přetížení zdravotního systému v Jihočeském kraji.

3)Stabilizovat a udržet zdravotní systém pro zabezpečení zdravotních služeb v Jihočeském kraji.

4)Vytvořit kolektivní imunitu na základě co nejvyšší míry proočkovanosti nerizikové skupiny obyvatelstva Jihočeského kraje ve věku 20-60 let.

Zkušební centrum pro zájemce o očkování má vzniknout v pavilonu T1. „Zajistíme ho zaměstnanci z jihočeských nemocnic či administrativními pracovníky například z krajského úřadu,“ dodal hejtman.

JASNO BUDE PŘÍŠTÍ TÝDEN

V každém okresním městě by dle jeho slov měly tyto vysokokapacitní zařízení budovat posléze, tedy od února. Konkrétní objekty chce po konzultaci oznámit příští týden. „Máme jasnou vizi pro výstaviště v Českých Budějovicích, v pátek máme společnou poradu se starosty a řediteli okresních nemocnic, kde budeme vytipovávat nejvhodnější místa v okresech,“ vysvětlil, že není kam chvátat.

Dle jeho komentáře není důležité, v jakých budovách tyto centra postaví, ale aby celá vakcinační koncepce fungovala. „Za tímto účelem jsme poptali členy krizových štábů jednotlivých obcí s rozšířenou působností, aby vytipovali nejvhodnější budovy, v pátek se na to sejdeme a budeme pokračovat ve výběru objektů,“ upřesnil Martin Kuba.

NENÍ ANI VAKCÍNA

Očkovací centra nemusí podle hejtmana stát zítra, protože jejich provoz má být zahájen až na přelomu února a března. „Byla by zbytečně dlouho prázdná. Jejich existence má tak čas. Do té doby nemáme k dispozici ani potřebné vakcíny proti koronaviru,“ naznačil.

Během následujících deseti dnů má však začít stavba tohoto centra v krajském městě. „Chceme vyzkoušet průchod lidí, ty základní věci a úkony si osahat s předstihem,“ sdělil Martin Kuba. Podle předběžných plánů kraje by jedno velkokapacitní centrum mělo odbavit velké množství zájemců o očkování proti koronaviru za den. Má jít o tisíc až 1200 osob, kapacita je hlavním parametrem pro zahájení plošného očkování proti covid-19.

PŘÍPRAVY JEŠTĚ NEZAČALY

Mluvčí Výstaviště České Budějovice Michaela Čenková informovala, že zatím nic není jisté. „Jde pouze o jednu z variant, nejdříve se uskuteční testovací fáze. Zatím nic nepřipravujeme, ani nechystáme,“ zmínila, že v pavilonu T se musí tyto kroky případně zkoordinovat s výstavní sezonou začínající na jaře. „Může se také stát, že naše prostory nevyhoví požadavkům kraje,“ míní.

MĚSTO POMŮŽE

Jak uvedl primátor Jiří Svoboda, město České Budějovice se chce aktivně zapojit do vakcinační strategie Jihočeského kraje. „Poskytneme maximální součinnost pro zdárný průběh očkování,“ slíbil.

O konkrétních možnostech pomoci chce s vedením kraje nadále jednat. „Můžeme pomoci například v motivaci občanů k očkování, podílet se samozřejmě chceme i na informačních kampaních, své kapacity můžeme nabídnout v systému objednávání, třeba oslovením seniorů při telefonickém či online objednávání. V úvahu připadá i personálně administrativní zapojení či technická podpora. Počítáme se součinností městské policie, protože zvýšený pohyb osob a aut kolem očkovacího centra si jistě bude vyžadovat dohled nad plynulostí dopravy,“ sdělil primátor.

STRAKONIČTÍ I PRACHATIČTÍ SÁZÍ NA TĚLOCVIČNU

Ve Strakonicích by mohlo vakcinační centrum podle vize jihočeského hejtmana Martina Kuby vzniknout v tělocvičně naproti nemocnici (Lidická 193). „Zdá se nám jako nejideálnější například vzhledem k blízkému parkovišti,“ uvedl místostarosta Rudolf Oberfalcer.

Výběru se zúčastnil také ředitel nemocnice Tomáš Fiala. „Prošli jsme tři objekty ve Strakonicích. Ani jeden není úplně ideální, nicméně nejlepší se zdá být zmíněná tělocvična,“ dodal. Jaké jsou plusy? Podle Tomáše Fialy má tělocvična velké prostory, možný bezbariérový vstup ze strany tělocvičny od parku, blízkost nemocnice a ústavní lékárny (kvůli záchrance i manipulaci s vakcínou) a velké parkoviště. Minusem je nutnost přejít ulici od parkingu pod nemocnicí k tělocvičně. Kromě vybrané tělocvičny byl v hledáčku například také plavecký stadion.

Očkovací centrum by mělo být v každém okrese Jihočeského kraje. "Bude i v Prachaticích," řekl ředitel prachatické nemocnice Michal Čarvaš. Mezi vytipovaná místa patří sportovní hala. "Ano, počítáme s tím, že halu dáme k dispozici pro tyto účely," potvrdil Prachatickému deníku Martin Malý, starosta Prachatic.

VOLNÝ PROSTOR NEMOCNICE

Kde v Českém Krumlově vznikne očkovací centrum, zatím není jisté. A to přesto, že vedení města a okresní nemocnice v tom mají jasno. „Podle našeho názoru by bylo nejlepší připravit ho v budově bývalé gynekologie a porodnice,“ je přesvědčený ředitel nemocnice Jindřich Florián.

Stejného názoru je i starosta města Dalibor Carda. „Umístění očkovacího centra je zatím ve stadiu úvah. Shodli jsme se s ředitelem nemocnice, že by bylo nejlepší ho vytvořit ve staré budově porodnice, ve které je odběrové testovací místo na koronavirus, záchranka by se přestěhovala do nových prostor a jinak je budova defacto prázdná. My bychom nemocnici půjčili parkoviště u autobusového nádraží pro zaměstnance a nemocnice by uvolnila parkoviště u porodnice pro návštěvníky. Jenomže panu hejtmanovi jde zřejmě o to, aby to nebylo v nemocnicích. Možná proto, že tím nechce nemocnicím ubírat místo, ale to není náš případ. My v nemocnici místo máme. Bylo by to nejjednodušší a logisticky nejlepší. U porodnice je parkoviště, hned vedle autobusového nádraží. A zdravotníci by to měli pěkně při ruce.“

Pokud by na očkovací centrum muselo město na půl roku vyblokovat například sportovní halu, byla by to značná komplikace. „Umístění v nemocnici by bylo nejlepší řešení pro zdravotníky, logistiku, vybavení očkovacího místa i pro lidi,“ dodal Dalibor Carda. „Nemocnice očkovací centrum v porodnici mnohem snáze vybaví i dalším zařízením včetně lůžek pro případ, kdyby se někomu udělalo špatně. Bylo by to mnohem jednodušší, než vše komplet zařizovat ve sportovní hale.“